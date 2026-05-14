Arena Mané Garrincha quer manter Brasília na Copa Feminina de 2027

Em nota, a Arena Mané Garrincha afirmou que "tem todo o interesse em receber a Copa do Mundo 2027" e declarou que permanece "à disposição para encontrar uma solução sustentável, que atenda aos interesses de curto prazo da FIFA, mas preserve os parceiros de longo prazo". - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A administração da Arena Mané Garrincha afirmou, nesta quinta-feira (14/5), que segue disposta a negociar com a Fifa para garantir Brasília como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O posicionamento foi divulgado após a entidade máxima do futebol notificar a Arena BSB sobre a possibilidade de rompimento do contrato relacionado ao torneio.

Segundo a Fifa, ainda existem pendências contratuais que podem comprometer a realização dos jogos no estádio da capital federal. A entidade deu prazo até sexta-feira (15/5) para que os gestores do estádio apresentem um compromisso formal de solução dos problemas apontados.

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Em nota, a Arena Mané Garrincha afirmou que "tem todo o interesse em receber a Copa do Mundo 2027" e declarou que permanece “à disposição para encontrar uma solução sustentável, que atenda aos interesses de curto prazo da FIFA, mas preserve os parceiros de longo prazo”.

A Arena Mané Garrincha argumenta que acompanhou todas as vistorias realizadas pela Fifa e apresentou alternativas para os pontos levantados. Segundo a administração, houve diálogo sobre diferentes soluções, inclusive para o setor de hospitalidade.

O principal ponto de discordância envolve a exigência de desmontagem de mais de 125 camarotes já mobiliados. A Arena afirma que muitos desses espaços foram contratados antes mesmo da escolha de Brasília como sede do Mundial feminino.

A expectativa é de que o Mané Garrincha receba pelo menos cinco partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para ocorrer no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho daquele ano.

Nota oficial da Arena Mané Garrincha

A Arena Mané Garrincha foi construída seguindo as exigências da Fifa para a Copa do Mundo de 2014. Sem um planejamento para a sua operação de longo prazo, a Arena representou um desafio econômico e de imagem para a cidade de Brasília.

Nos últimos quatro anos, com a gestão da Arena BSB, foi implementado um ecossistema com centenas de empresas parceiras que a tornaram uma referência em sustentabilidade econômica de estádios de futebol, mesmo sem a presença de um time de expressão nacional.

O anúncio da escolha de Brasília como cidade-sede foi celebrado pela Arena, que envidou todos os melhores esforços para atender as exigências, sendo inclusive classificada com nota máxima (junto com outras três arenas) no caderno final de encargos da entidade.

Desde a primeira reunião com a Fifa, a Arena sempre manteve um posicionamento claro e coerente de preservação do ecossistema construído nesses últimos anos. A Arena acompanhou todas as vistorias e exigências da FIFA, apresentando diversas alternativas para todos os pontos levantados pelo torneio, inclusive no setor de hospitalidade.

No entanto, a Fifa apresentou inflexibilidade mantendo exigência de desmonte de mais de 125 camarotes já mobiliados, muitos deles contratados em momento anterior à seleção de Brasília como cidade-sede.

A Arena tem todo o interesse em receber a Copa do Mundo 2027 e segue à disposição para encontrar uma solução sustentável, que atenda aos interesses de curto prazo da Fifa, mas preservando os parceiros de longo prazo.