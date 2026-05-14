Ingressos da VNL estão à venda para os jogos do Brasil no Nilson Nelson

Com bilhetes válidos para todas as partidas da rodada diária, as vendas começam com exclusividade para clientes Banco do Brasil; veja datas, horários e o caminho da Amarelinha. - (crédito: Divulgação: CbVôlei)

A venda de ingressos para a Liga das Nações de Vôlei teve início nesta quinta-feira (14/5), os bilhetes adquiridos para o ginásio Nilson Nelson dão acesso a todos os jogos do respectivo dia.O cronograma de comercialização estabelece uma janela exclusiva para clientes do Banco do Brasil entre os dias 14 e 16 de maio, seguida pela pré-venda para cadastrados no site soudovolei.com.br no dia 17. Já a abertura para o público geral ocorre na próxima segunda-feira (18/5), com as vendas processadas oficialmente através da plataforma Ticketmaster.

Os valores dos ingressos variam conforme o setor e a data escolhida. Para as rodadas dos dias 3 e 4 de junho, as cadeiras superiores custam R$ 75, enquanto as inferiores saem por R$ 115. No dia 5, os preços para ambos os setores são de R$ 18. Já no dia 6, os bilhetes passam para R$ 90 na superior e R$ 130 na inferior. Para o encerramento da fase feminina em Brasília, no dia 7 de junho, as entradas custarão R$ 100 para o anel superior e R$ 140 para o inferior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos dias 10 e 11 de junho, os ingressos para o setor superior custam R$ 75 e o inferior R$ 115. Já no dia 12, ambos os setores estarão com preço de R$ 18. No dia 13 a superior saí por R$ 90 e a inferior por R$ 130. Para o último dia do masculino (14/6), os valores ajustam-se para R$ 100(superior) e R$ 140 (inferior). Além dessas opções, há o ingresso “Experiência Quadra”, com assentos privilegiados e valores que variam de R$ 50 a R$ 700, conforme a data escolhida.

A oitava edição da Liga das Nações de Vôlei será realizada entre os dias 3 de junho a 2 de agosto, consolidando o Brasil como uma das sedes da competição pela quarta vez consecutiva. Brasília terá um papel central no torneio, sendo a cidade anfitriã das primeiras semanas de disputa. O público da capital poderá acompanhar de perto a elite do vôlei feminino entre 3 e 7 de junho, enquanto a competição masculina agita a cidade logo em sequência, entre os dias 10 e 14 de junho.

Leia também: NBB: Flamengo vence o Brasília e força o último jogo da série.

No femino Brasil, Turquia, Itália, República Dominicana, Países Baixos e Bulgária estarão no Ginásio Nilson Nelson. Enquanto no masculino Brasil, Sérvia, Argentina, Bélgica, Bulgária e República Islâmica do Irã marcarão presença na capital brasileira.

O Brasil estreia no feminino contra a Holanda no dia 3 de junho, às 20h. A canarinho ainda jogará no Nilson Nelson nos dias 4, 6 e 7, e enfrentará respectivamente República Dominicana, às 20h, Bulgária, às 11h e a Itália às 14h30.

Pela chave masculina, o Brasil estreia contra o Irã no dia 10 de junho, às 20h. A agenda da Seleção na capital federal continua no dia 11, também às 20h, em confronto contra a Bélgica. No fim de semana, a amarelinha volta à quadra no dia 13, às 11h, para enfrentar a Sérvia, e encerra a participação em Brasília no dia 14, às 18h, com o aguardado clássico sul-americano diante da Argentina.

A primeira fase da Liga das Nações reúne 18 nações em cada gênero e tem a duração de três semanas tanto no feminino quanto no masculino. Em cada uma dessas semanas, três países diferentes são responsáveis por receber seis equipes simultaneamente. Ao todo, cada seleção disputa 12 jogos em grupos rotativos, em três diferentes cidades-sedes. Avançam para o mata-mata as oito melhores classificadas.



Confira a agenda completa da oitava edição da Liga das Nações:

VNL Feminina 2026: semanas, sedes e grupos do Brasil

3 a 7de junho - Brasília (BRA) - grupo: Brasil, Turquia, Itália, República Dominicana, Países Baixos e Bulgária;

17 a 21 de junho - Ancara (TUR) - grupo: Brasil, Turquia, Bélgica, Alemanha, França e República Popular da China;

8 a 12 de julho - Kansai (JPN) - grupo: Brasil, Japão, Turquia, Estados Unidos, Polônia e Tailândia;

Fase final: entre 22 a 26 de julho - Macau, República Popular da China.

VNL Masculina 2026: semanas, sedes e grupos do Brasil

10 a 14 de junho - Brasília (BRA) - grupo: Brasil, Sérvia, Argentina, Bélgica, Bulgária e República Islâmica do Irã;

24 a 28 de junho - Ljubljana (SLO) - grupo: Brasil, Eslovênia, Bulgária, Itália, Ucrânia e Canadá;

15 a 19 de julho - Chicago (USA) - grupo: Brasil, Estados Unidos, Polônia, França, República Popular da China e Bulgária;

Fase final: entre 29 de julho a 2 de agosto - Ningbo, República Popular da China.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Carlo Ancelotti renova contrato e fica na Seleção Brasileira até 2030

Carlo Ancelotti renova contrato e fica na Seleção Brasileira até 2030 Esportes Veja quanto o São Paulo deixou de ganhar com eliminação na Copa do Brasil

Veja quanto o São Paulo deixou de ganhar com eliminação na Copa do Brasil Esportes Abel se desculpa por gesto na Libertadores e exalta reservas do Palmeiras

Abel se desculpa por gesto na Libertadores e exalta reservas do Palmeiras Esportes Com reservas, Palmeiras massacra Jacuipense e avança na Copa do Brasil

Com reservas, Palmeiras massacra Jacuipense e avança na Copa do Brasil Esportes Mirassol derrota o Bragantino e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Mirassol derrota o Bragantino e vai às oitavas de final da Copa do Brasil Esportes CBV anuncia convocação de jogadoras para a Liga das Nações, em Brasília