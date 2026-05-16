Alison dos Santos vence etapa da Diamond League em Xangai

Piu venceu a prova com o tempo de 33.01, superando o norueguês Karsten Warholm (33.05)

Atletismo - Nove brasileiros subiram ao pódio duas vezes na modalidade, entre eles Alison dos Santos, medalha de bronze nos 400 metros com barreira nas duas últimas edições. Os outros são: Adhemar Ferreira da Silva, André Domingos, Edson Luciano, Joaquim Cruz, João do Pulo, Nelson Prudêncio, Robson Caetano e Thiago Braz.
O brasileiro Alison dos Santos venceu neste sábado (16/5) a prova dos 300 metros com barreiras (que não é olímpica) da etapa de Xangai da Diamond League.

Piu venceu a prova com o tempo de 33.01, superando o norueguês Karsten Warholm (33.05). 

Outro brasileiro, Matheus Lima, foi o terceiro colocado, com o tempo de 33.75.

O sueco Armand Duplantis voltou a vencer a prova do salto com vara, com a marca de 6,12 metros. O atleta de 26 anos tentou bater o recorde mundial mais uma vez, de 6,31 m, mas falhou nas três tentativas.

Nos 100 metros, o sul-africano Tlotliso Leotlela foi o vencedor, com o tempo de 9.97 segundos, seguido pelo queniano Ferdinand Omanyala e pelo americano Kenneth Bedinarek, ambos com 9.98 segundos.

Nos 200 metros femininos, a jamaicana Shericka Jackson venceu com o tempo de 22.07 segundos, seguida por Shaunae Miller-Uibo (22.26), das Bahamas, e pela americana Anavia Battle (22.40).

Por AFP
postado em 16/05/2026 16:09
