Morre aos 67 anos o locutor esportivo mineiro Milton Naves

O rádio mineiro perdeu neste sábado (16/5) uma de suas vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo. O narrador e apresentador Milton Naves morreu aos 67 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
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Com mais de quatro décadas dedicadas à comunicação esportiva, Milton construiu uma trajetória de destaque no jornalismo esportivo de Minas Gerais. Reconhecido pelas transmissões de futebol e pela participação em programas esportivos, ele se tornou uma referência para gerações de ouvintes e colegas de profissão.
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Ao longo da carreira, o radialista atuou na Rádio Itatiaia, onde cobriu nove edições da Copa do Mundo e consolidou seu nome entre os principais narradores esportivos do país. Segundo a rádio, o último programa comandado por Milton foi ao ar em junho de 2022.
Entre os momentos mais lembrados da trajetória do locutor está o bordão “Show de Bola”, frase que virou marca registrada e permaneceu associada à identidade do comunicador dentro e fora dos gramados.
Clubes mineiros também lamentaram a morte do jornalista. O Clube Atlético Mineiro publicou uma nota de pesar destacando a longa participação de Milton na cobertura esportiva do time e encerrou a homenagem com a expressão que marcou sua carreira.
O Cruzeiro Esporte Clube também se manifestou nas redes sociais e ressaltou a importância do narrador para a cobertura jornalística do clube ao longo das últimas décadas.
Milton Naves deixa dois filhos. A cerimônia de cremação será reservada para familiares e amigos próximos.
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