Fluminense derrota o São Paulo no jogo 2 mil no Maracanã

Após apresentação do reforço Hulk, John Kennedy e Canobbio se destacam com um gol cada e ajudam o tricolor carioca a ficar com os três pontos

Fluminense fez a festa no jogo 2 mil no Maracanã - (crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense )
Na noite em que Hulk teve seu primeiro contato com a torcida, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 x 1, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio se destacaram e estufaram a rede no triunfo, enquanto Dória descontou. Com o resultado, os comandados do técnico Zubeldía somam 30 pontos, na terceira colocação, enquanto a equipe paulista estacionou em quarto, com 24, e pode perder a posição na sequência da rodada.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Laranjeiras enfrenta o Mirassol, sábado (23/5), às 19h, no Maião. O São Paulo, por sua vez, recebe o Botafogo, no mesmo dia, porém às 17h.

Antes disso, os tricolores voltam suas atenções para as competições continentais durante o meio de semana. A equipe carioca, portanto, joga sua vida na Libertadores ao medir forças com o Bolívar, terça-feira (19/5), no Maracanã, às 19h. O time paulista entra em campo no mesmo dia, no Morumbi, às 21h30, contra o Millonarios, pela Sul-Americana.

Com o apoio da torcida, a equipe carioca iniciou a partida com mais volume de jogo e logo teve uma chance clara, aos 8. Afinal, Lucho Acosta passou por dois adversários em uma bonita jogada e encontrou Guilherme Arana livre de marcação. O lateral-esquerdo, no entanto, pegou mal na bola e mandou para fora. O São Paulo, então, teve uma oportunidade, quando Bobadilla tabelou com Wendell e tentou se infiltrar, mas a defesa cortou. Na sobra, Cauly passou para Enzo, que soltou a bomba para fora.

Em rápida jogada de ataque do Fluminense, Canobbio foi à linha de fundo e lançou na pequena área. Rafael e Lucho não alcançaram a bola, que sobrou para John Kennedy, de carrinho, finalizar e abrir o placar. André Silva, por sua vez, tentou responder, com uma finalização da intermediária, mas Fábio fez uma boa defesa. Aos 44, Dória vacilou e errou o passe dentro da área. Nonato aproveitou e tocou para Lucho, que ajeitou para Canobbio ampliar.

São Paulo faz saída curta na defesa. Dória erra passe, Nonato intercepta e entrega de primeira para Lucho na grande área. Rafael sai na marcação do argentino, que ajeita para Canobbio soltar uma bomba e ampliar a diferença no resultado.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Savarino recebeu de Guga na intermediária e arriscou de longe, com muito perigo. Em outra boa chegada do Flu, Lucho deu um passe açucarado para Arana soltar a bomba e parar em Rafael. O tricolor paulista tentou de longe, com Artur, mas a bola chegou sem força para a defesa de Fábio. Na cobrança de falta, Dória cobrou falta direto para o gol, mas o experiente arqueiro encaixou a bola.

Depois de dois milagres de Fábio, que fez duas grandes defesas, o time paulista conseguiu descontar. Artur cobrou o escanteio para Dória, que dividiu com Canobbio, mas mesmo assim conseguiu estufar a rede. Em seguida, a bola ficou viva na área, quando Artur e Serna dividiram. Os jogadores do São Paulo pediram pênalti, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou seguir e nada assinalou.

No fim, Kevin Serna fez uma boa jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para o outro lado. Por lá, encontrou Soteldo, que passou para Castillo marcar. Entretanto, a arbitragem assinalou impedimento do argentino no lance.

Hulk na área

Antes do apito inicial, Hulk entrou em campo, no Maracanã, e teve o primeiro contato com a torcida tricolor. Com o estádio apagado e algumas luzes em tom de verde (referência direta à cor do super-herói), os torcedores puderam recepcionar e ovacionar o novo reforço, que só poderá entrar em campo em julho, depois da Copa do Mundo.

FLUMINENSE 2 x 1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Data e horário: 16/05/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Gols: John Kennedy 22’/1ºT (1-0); Canobbio 44’/1ºT (2-0); Dória 33’/2ºT (2-1)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Facundo Bernal) e Lucho Acosta (Kevin Serna 14’/2ºT); Savarino, Canobbio (Soteldo 37’/2ºT) e John Kennedy (Rodrigo Castillo 14’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Ferreira 18’/2ºT); Artur, Wendell (Luan – intervalo)e André Silva (Tapia 31’/2ºT). Técnico: Milton Cruz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rafael Traci (SC).
Cartões Amarelos: Facundo Bernal e Freytes (FLU) / André Silva, Artur e Enzo Díaz (SPO)

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/05/2026 21:57 / atualizado em 16/05/2026 21:58
