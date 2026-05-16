Capital vence Ceilândia no fim, assume liderança e garante vaga na Série D

O Capital conquistou uma vitória gigante no duelo candango da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (16/5), o Coruja venceu o Ceilândia por 2 x 1, no Estádio JK, pela sétima rodada da competição nacional. Yann Rolim abriu o placar para o tricolor, Davi Araújo empatou em belo lance para o Gato Preto, mas o estreante Ruan decidiu nos minutos finais com um golaço de fora da área.
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O confronto começou truncado e muito físico, com poucas chances claras durante boa parte da etapa inicial. Aos 20 minutos, Ingro cruzou rasteiro para Yann Rolim finalizar e colocar o Capital em vantagem. O Ceilândia respondeu rapidamente. Aos 23, Davi Araújo dominou lançamento longo encobrindo Luan e completou para o gol vazio, deixando tudo igual no JK.
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Na etapa final, o jogo voltou a ficar preso no meio-campo, embora o Capital apresentasse maior volume ofensivo. O gol da vitória saiu aos 41 minutos. Após sobra de escanteio, Ruan dominou na entrada da área e acertou chute no ângulo, sem chances para Edmar Sucuri.
Com o resultado, o Capital chegou aos 16 pontos, assumiu a liderança do Grupo A4 e garantiu classificação antecipada ao mata-mata da Série D devido ao duelo direto entre Ceilândia e União Rondonópolis. Independemente do resultado, ao fim do jogo um deles não poderá mais ultrapassar o tricolor. O Gato Preto caiu para a quinta colocação e deixou a zona de classificação. Na próxima rodada, o Coruja enfrenta o Goiatuba.
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