Internacional goleia o Vasco no Beira-Rio e amplia invencibilidade

Com uma atuação ofensiva notável do trio Bernabei, Alerrandro e Carbonero e pegando um Vasco que cansou de errar passes e falhar no posicionamento, o Internacional meteu incríveis 4 x 1 nos cariocas.
O jogo no Beira-Rio foi uma aula de contra-ataques do Colorado, que marcou com Carbonero (dois), Alerrandro e Bernabei, com o trio participando de todos os gols, um mais bonito que o outro. Mas ainda teve um gol anulado (Mercado). Andrés Gómez descontou.
Esta foi a sétima partida sem derrota do Internacional, que vai a 21 pontos, em oitavo lugar provisório. O Vasco, irreconhecível, tem 20 pontos, em 11º.Contudo, pode perder posições ao fim da rodada. O Beira-Rio recebeu um público até pequeno: 21.411. O torcedor dos gaúchos que não foi aos estádio perdeu uma aula do Colorado.
O Internacional estreou uma camisa branca comemorativa em alusão ao título mundial e mostrou que dá sorte.
O Internacional soube aproveitar muito bem os erros de posicionamento do Vasco para abrir vantagem. Viu o Cruz-Maltino quase marcar com Gómez aos três minutos, livre, chutando por cima. Mas era superior e poderia ter aberto o placar aos nove minutos, quando Mercado recebeu um passe em profundidade de Villagra e, livre, cabeceou para o gol. Mas o árbitro marcou impedimento do zagueiro.
Contudo, aos 15, o Vasco acabou errando na saída de bola e o Internacional roubou com Alerrandro. A bola ficou com Bernabei e ele deu um passe excelente para Carbonero, que correu livre e desmarcado até a área para tocar por cobertura na saída de Léo Jardim. O Internacional abria 1 a 0. Aos 24, um erro individual fez o Internacional ampliar.
Léo Jardim tentou sair com os pés, mas perdeu a bola para Carbonero na entrada da área. Foi só tocar para Alerrandro bater, sem chance para Léo Jardim. O Vasco até tentava algo no ataque, mas dependia demais de Andrés Gómez, que estava bem marcado. E, quando o time trocava muitos passes, sempre havia alguém errando e perdendo a bola.
No segundo tempo, o Vasco seguiu errando passes e posicionamento, Tchê Tchê e Nuno nada fazendo, para desespero do treinador Renato Gaúcho, que nem conseguia gritar à beira do campo por estar afônico. Aos 16 minutos, o Vasco estava no ataque. Era uma falta perigosa. Só que o Inter ficou com a bola após a cobrança na barreira e Bernabei iniciou um contra-ataque tocando para Alerrandro. Este lançou Carbonero, que virou o jogo para Bernabei, que dominou e fez 3 a 0. Afinal, um contra-ataque para ser aplaudido de pé.
Bernabei quase fez o quarto gol. Seria uma pintura, pois recebeu na intermediária, driblou dois marcadores com categoria e chutou de fora da área, mas Léo Jardim fez grande defesa parcial. O Colorado arrasava os cariocas. E, aos 26, saiu mais um. Nova bola roubada por Bernabei pela esquerda. O cruzamento encontrou Alerrandro, que fez o pivô na área e rolou para a bomba de Carbonero, que pouco depois seria substituído e aplaudido de pé.
Aos 39 minutos, Andrés Gómez, o único que se salvava no Vasco, fez bela jogada individual, driblando Bruno Henrique, mas achando espaço para um chute rasteiro no canto direito de Anthoni. No fim, Vitinho (duas vezes) e Borré quase ampliaram, mas o placar ficou no 4 a 1.
INTERNACIONAL 4X1 VASCO
Campeonato Brasileiro 16ª rodada
Data: 16/5/2026
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 21.411
Renda: R$ 720.927,50
Gols: Carbonero, 21’/1ºT (1-0); Alerrandro,24’/1ºT (2-0); Bernabei,16’/2ºT (3-0); Carbonero,26’/2ºT (4-0); Andrés Gómez, 39’/2ºT (4-1)
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe, 40’/2ºT) ; Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo, 40’/2ºT) e Bernabei (Benjamin, 46’/2ºT) ; Vitinho, Carbonero (Allex, 32’/2ºT) e Alerrandro (Borré, 32’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura, Tchê Tchê (Hinestroza,28’/2ºT) e Nuno Moreira(David, 18’/2ºT); Andrés Gómez (Ramon Rique, 28’/2ºT) e Brenner.
Técnico: Renato Gaúcho.
Árbitro: Braúlio da Silva (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Riberio (SC)
VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Carbonero, Matheus Bahia (INT); Nuno Moreira, Andrés Gómez (VAS)
Cartões Vermelhos: Cuesta (VAS, 46’/2ºT)
