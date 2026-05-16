Chuva, golaços e intensidade: Palmeiras e Cruzeiro empatam

Palmeiras e Cruzeiro jogaram na noite deste sábado, sob forte chuva a maior parte do tempo, no gramado sintético da Arena Barueri. Mas engana-se quem pensa que este jogo pela 16ª rodada foi ruim. Muito pelo contrário. Os times buscaram o ataque, procuraram dar velocidade ao jogo e tiveram ótimas chances para deleite de 27.657 pagantes, ótimo público para o estádio. Cada time balançou a rede com golaços de fora da área no primeiro tempo. Primeiramente, Arroyo colocou os cruzeirenses na frente. Pouco depois, foi a vez de Felipe Anderson empatar: 1 x 1.
Para o Palmeiras, este empate em casa não foi bom. O time vai aos 35 pontos, na liderança, abrindo cinco do Flamengo. Porém, o Rubro-Negro tem dois jogos a menos e, cumprindo e vencendo essas partidas (a primeira contra o Athletico neste domingo), pode ultrapassá-lo. O Cruzeiro está em 12º lugar, com 20 pontos, tentando manter uma reação, já que começou muito mal a competição.
Este clássico não ocorreu no Allianz Parque, pois o estádio do Palmeiras recebeu neste sábado o show da banda americana de nu metal Korn.
Apesar da chuva que deixou o campo pesado, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo movimentado e muito bom no primeiro tempo. Teve também alguns entreveros entre os jogadores, bate-boca, e o Palmeiras lamentou duas lesões.
A primeira de Lucas Soares, numa dividida de jogo com Lucas Romero. Ele teve torção no tornozelo esquerdo e saiu na maca, para a entrada de Maurício, logo aos 16 minutos. Já aos 40, Felipe Anderson, numa arrancada, sentiu uma distensão na coxa e teve de sair para dar lugar a Lucas Evangelista.
Com a bola rolando, o Cruzeiro tinha uma boa pegada ofensiva, com Gerson e Matheus Pereira comandando a criação e buscando os companheiros de ataque. E, aos dez minutos, o time chegou ao gol numa boa trama coletiva, que contou com passe de Christian para Arroyo. O cruzeirense recebeu na direita, próximo da área, cortou para dentro, tirando Arthur da marcação, e chutou rasteiro no ângulo direito de Carlos Miguel.
Assim que o Cruzeiro saiu na frente, o Palmeiras passou a se impor defensivamente e conseguiu pressionar. Mesmo perdendo Soares (entrou Maurício), teve bons momentos e empatou aos 19 minutos. Um minuto antes, numa jogada, o Palmeiras pediu pênalti de Jonathan Jesus em Flaco. Mas o lance gerou apenas escanteio. Neste escanteio, a bola foi rechaçada para fora da área e Felipe Anderson, pegando a sobra, chutou e fez um golaço aos 19.
O jogo ficou em aberto, com chances para ambos os lados e alguns momentos de tensão, como um chutão de Giay em que a bola pegou no banco do Cruzeiro, gerando empurra-empurra e cartão amarelo para o técnico Artur Jorge, que queria advertência para o lateral do Verdão.
O segundo tempo começou sob fortíssima chuva, quase uma tempestade, mas com a bola conseguindo rolar no gramado artificial da Arena Barueri. O Palmeiras teve ótima chance com Artur, que chutou mal um passe de Maurício na área. O Cruzeiro teve um chute de Kaiki Bruno para grande defesa de Carlos Miguel.
Aos 15 minutos, pintou um lance cinematográfico. O goleiro Otávio mostrou o que o levou de ser o reserva do reserva para o status de titular ao defender no reflexo uma bola quase impossível após uma bicicleta de Gustavo Gómez quase na pequena área.
E tome chances: Andrés Pereira chutando por cima, quase do Palmeiras; Jonathan Jesus, em jogada individual, quase marcando para o Cruzeiro; e Paulinho, que entrou pouco antes, fazendo duas ótimas jogadas que os cruzeirenses rechaçaram. Enfim, jogaço e empate justo.
PALMEIRAS 1X1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro 16ª rodada
Data: 16/5/2026
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Público: 27.657
Renda: R$ 903.506,00
Gols: Arroyo,10’/1ºT (0-1); Felipe Anderson,19’/1ºT (1-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khellven, 31’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur(Jefté, 31’/2ºT); Marlon Freitas e Andreas Pereira (Paulinho,31’/2ºT); Jhon Arias, Felipe Anderson (Lucas Evangelista, 43’/1ºT); Ramón Sosa (Maurício, 16’/1ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Arroyo (Kaique Kenji, 30’/2ºT), Matheus Pereira (Sinisterra, 43’/2ºT) e Christian (Lucas Silva, 43’1/2ºT); Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leila Naiara da Cruz
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
Cartões amarelos: Flaco López, Murilo (PAL); Arroyo, Artur Jorge, Matheus Pereira, Otávio, Lucas Silva (CRU)
