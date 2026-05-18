Convocação do Brasil reúne atletas de 10 estados e de 21 cidades diferentes

Dez estados e 21 cidades diferentes vão carregar, com um sentimento ainda mais especial, o sonho de todo um país na Copa do Mundo de 2026. Anunciada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18/5), em um megaevento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para a edição do torneio da Fifa nos Estados Unidos, no México e no Canadá apresentou ao país uma nova formação do mapa da bola, com diversidade em relação às regiões dos 26 nomes escolhidos para a disputa da competição internacional.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
São Paulo aparece como a unidade da Federação com maior presença dentro da lista brasileira. Ao todo, sete dos 26 convocados nasceram em cidades paulistas. Terra de Endrick e de Igor Thiago, o Distrito Federal voltou ao radar mundialista após um hiato de 16 anos sem representantes no principal torneio do planeta. Além das duas regiões, a Seleção Brasileira também reúne atletas nascidos no Rio de Janeiro (cinco), Rio Grande do Sul (três), Bahia (dois), Paraíba (dois), Acre (um), Minas Gerais (um), Maranhão (um) e Paraná (um).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A presença de Endrick, natural de Taguatinga, e Igor Thiago, nascido no Gama, recolocou o Distrito Federal dentro da principal vitrine do futebol mundial. Antes da dupla, os últimos atletas brasilienses convocados para uma Copa do Mundo foram os pentacampeões Kaká e Lúcio. O meia e o zagueiro integraram as listas de 2002, 2006 e 2010. Desde a edição realizada na África do Sul, nenhum jogador nascido na capital federal conseguiu espaço entre os selecionáveis do Brasil.
A lista brasileira também apresentou um retrato amplo da distribuição geográfica do futebol nacional. Das grandes capitais aos municípios menores, a convocação reuniu atletas formados em diferentes contextos culturais e esportivos. Açailândia (MA), terra do lateral Wesley, Canela (RS), cidade do zagueiro Ibañez, e Itapitanga (BA), local de originalidade do defensor Bremer, apareceram lado a lado com centros tradicionais do futebol brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
O recorte estadual também reforçou a força histórica do eixo Sudeste dentro da Seleção Brasileira. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais representam 13 atletas, ou metade, da convocação para a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a presença de jogadores oriundos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ampliou a diversidade regional do elenco montado por Ancelotti para a disputa do Mundial de 2026, abraçando todas as regiões do Brasil, país de dimensões continentais.
De onde os convocados vêm
Goleiros
Alisson - Novo Hamburgo (RS)
Ederson - Osasco (SP)
Weverton - Rio Branco (AC)
Defensores
Danilo - Bicas (MG)
Gabriel Magalhães - São Paulo (SP)
Marquinhos - São Paulo (SP)
Wesley - Açailândia (MA)
Léo Pereira - Curitiba (PR)
Alex Sandro - Catanduva (SP)
Douglas Santos - João Pessoa (PB)
Bremer - Itapitanga (BA)
Ibañez - Canela (RS)
Meio-campistas
Casemiro - São José dos Campos (SP)
Casemiro - Campinas (SP)
Paquetá - Ilha de Paquetá (RJ)
Bruno Guimarães - Rio de Janeiro (RJ)
Danilo Santos - Salvador (BA)
Atacantes
Vinicius Junior - São Gonçalo (RJ)
Raphinha - Porto Alegre (RS)
Matheus Cunha - João Pessoa (PB)
Gabriel Martinelli - Guarulhos (SP)
Endrick - Taguatinga (DF)
Igor Thiago - Gama (DF)
Luiz Henrique - Petropólis (RJ)
Neymar - Mogi das Cruzes (SP)
Rayan - Rio de Janeiro (RJ)
Quantidade por estado
São Paulo: 7 jogadores
Rio de Janeiro: 5 jogadores
Rio Grande do Sul: 3 jogadores
Bahia: 2 jogadores
Distrito Federal: 2 jogadores
Paraíba: 2 jogadores
Acre: 1 jogador
Minas Gerais: 1 jogador
Maranhão: 1 jogador
Paraná: 1 jogador
Saiba Mais
- Esportes Presidente da CBF, Samir Xaud demonstra otimismo com a Copa: "o hexa vem"
- Esportes Entenda por que a convocação de Neymar gera ainda mais dúvidas
- Esportes Com Modric, Croácia anuncia os convocados para a Copa do Mundo
- Esportes Real Madrid encaminha renovação de Rudiger para a próxima temporada
- Esportes Rossi, do Flamengo, se defende após nova falha: "Erram os melhores"
- Esportes Com Neymar, Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo