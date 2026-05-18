Convocação do Brasil reúne atletas de 10 estados e de 21 cidades diferentes

ORLANDO (USA), 31/03/2026 - CBF / SELECAO BRASILEIRA / ESPORTE / BRASIL vs CROACIA - Comemoracao de IGOR THIAGO, autor do segundo gol brasileiro na partida entre Brasil vs Croacia, em jogo amistoso internacional antes da Copa do Mundo de Futebol, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terca-feira (31). - (crédito: ESTADÃO CONTEÚDO)

Dez estados e 21 cidades diferentes vão carregar, com um sentimento ainda mais especial, o sonho de todo um país na Copa do Mundo de 2026. Anunciada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18/5), em um megaevento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para a edição do torneio da Fifa nos Estados Unidos, no México e no Canadá apresentou ao país uma nova formação do mapa da bola, com diversidade em relação às regiões dos 26 nomes escolhidos para a disputa da competição internacional.

São Paulo aparece como a unidade da Federação com maior presença dentro da lista brasileira. Ao todo, sete dos 26 convocados nasceram em cidades paulistas. Terra de Endrick e de Igor Thiago, o Distrito Federal voltou ao radar mundialista após um hiato de 16 anos sem representantes no principal torneio do planeta. Além das duas regiões, a Seleção Brasileira também reúne atletas nascidos no Rio de Janeiro (cinco), Rio Grande do Sul (três), Bahia (dois), Paraíba (dois), Acre (um), Minas Gerais (um), Maranhão (um) e Paraná (um).

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A presença de Endrick, natural de Taguatinga, e Igor Thiago, nascido no Gama, recolocou o Distrito Federal dentro da principal vitrine do futebol mundial. Antes da dupla, os últimos atletas brasilienses convocados para uma Copa do Mundo foram os pentacampeões Kaká e Lúcio. O meia e o zagueiro integraram as listas de 2002, 2006 e 2010. Desde a edição realizada na África do Sul, nenhum jogador nascido na capital federal conseguiu espaço entre os selecionáveis do Brasil.

A lista brasileira também apresentou um retrato amplo da distribuição geográfica do futebol nacional. Das grandes capitais aos municípios menores, a convocação reuniu atletas formados em diferentes contextos culturais e esportivos. Açailândia (MA), terra do lateral Wesley, Canela (RS), cidade do zagueiro Ibañez, e Itapitanga (BA), local de originalidade do defensor Bremer, apareceram lado a lado com centros tradicionais do futebol brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

O recorte estadual também reforçou a força histórica do eixo Sudeste dentro da Seleção Brasileira. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais representam 13 atletas, ou metade, da convocação para a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a presença de jogadores oriundos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ampliou a diversidade regional do elenco montado por Ancelotti para a disputa do Mundial de 2026, abraçando todas as regiões do Brasil, país de dimensões continentais.

De onde os convocados vêm

Goleiros

Alisson - Novo Hamburgo (RS)

Ederson - Osasco (SP)

Weverton - Rio Branco (AC)

Defensores

Danilo - Bicas (MG)

Gabriel Magalhães - São Paulo (SP)

Marquinhos - São Paulo (SP)

Wesley - Açailândia (MA)

Léo Pereira - Curitiba (PR)

Alex Sandro - Catanduva (SP)

Douglas Santos - João Pessoa (PB)

Bremer - Itapitanga (BA)

Ibañez - Canela (RS)

Meio-campistas

Casemiro - São José dos Campos (SP)

Casemiro - Campinas (SP)

Paquetá - Ilha de Paquetá (RJ)

Bruno Guimarães - Rio de Janeiro (RJ)

Danilo Santos - Salvador (BA)

Atacantes

Vinicius Junior - São Gonçalo (RJ)

Raphinha - Porto Alegre (RS)

Matheus Cunha - João Pessoa (PB)

Gabriel Martinelli - Guarulhos (SP)

Endrick - Taguatinga (DF)

Igor Thiago - Gama (DF)

Luiz Henrique - Petropólis (RJ)

Neymar - Mogi das Cruzes (SP)

Rayan - Rio de Janeiro (RJ)

Quantidade por estado

São Paulo: 7 jogadores

Rio de Janeiro: 5 jogadores

Rio Grande do Sul: 3 jogadores

Bahia: 2 jogadores

Distrito Federal: 2 jogadores

Paraíba: 2 jogadores

Acre: 1 jogador

Minas Gerais: 1 jogador

Maranhão: 1 jogador

Paraná: 1 jogador