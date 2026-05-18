Ancelotti justifica Neymar na Copa e cita evolução física do atacante

Imagem de Neymar surge no telão montado no Museu do Amanhã. Segundo Ancelotti, evolução física pesou para convocação do jogador do Santos - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Como esperado, a escolha de ter Neymar entre os 26 selecionados para vestir a camisa do Brasil na Copa do Mundo de 2026 virou o principal assunto abordo com o técnico Carlo Ancelotti no pós-convocação. Durante coletiva realizada nesta segunda-feira (18/5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o treinador italiano explicou os motivos para chamar o camisa 10 do Santos e destacou, principalmente, a evolução física apresentada pelo atacante nas últimas semanas antes da competição organizada pela Fifa nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Mesmo sem ter tempo hábil de testar Neymar, Ancelotti ressaltou o acompanhamento atento da comissão técnica do Brasil no processo de recuperação do jogador ao longo dos últimos meses até chegar à conclusão favorável para a convocação. O treinador italiano ressaltou a sequência recente de partidas disputadas pelo atacante e afirmou acreditar em evolução ainda maior até a estreia brasileira no Mundial. “Fizemos a avaliação de Neymar ao longo do ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante para essa Copa do Mundo”, afirmou.

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O comandante italiano também ressaltou o peso da experiência do atacante dentro do elenco brasileiro, principalmente pela vivência acumulada em grandes torneios internacionais. Ancelotti destacou o carinho do grupo pelo jogador e afirmou acreditar na importância do ambiente construído internamente durante a preparação para a Copa do Mundo. “Nós pensamos que a partir disso, pela experiência nesse tipo de competição, pelo carinho do grupo, pode criar um ambiente melhor e ajudar a equipe a conseguir o melhor”, explicou durante a coletiva realizada no Rio de Janeiro.

Apesar da confiança na recuperação do atacante, Ancelotti reforçou publicamente a disputa aberta por posição dentro da Seleção Brasileira. O treinador garantiu: nenhum atleta terá lugar assegurado apenas pelo histórico acumulado na carreira. Para o italiano, o desempenho nos treinamentos definirá os titulares ao longo da preparação. “Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino e o treino vai decidir quem vai jogar”, declarou o italiano ao comentar a situação do camisa 10.

Ancelotti ainda revelou enxergar Neymar atuando mais centralizado no setor ofensivo da equipe brasileira durante a Copa do Mundo. O treinador comentou também o amistoso diante do Panamá, marcado para 31 de maio, tratado internamente como teste importante antes do início oficial da competição. “Um atacante mais centralizado. Temos o jogo contra o Panamá, jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Vamos colocar mais jogadores possíveis, é um teste que serve para nos preparar bem”, explicou.

Confira as falas de Ancelotti sobre Neymar

Processo para convocar Neymar

Fizemos a avaliação de Neymar ao longo do ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante para essa Copa do Mundo. Tem a mesma obrigação que todos os outros 25 jogadores. Tem a possibilidade de jogar, não jogar, de estar no banco, de entrar, tem a mesma responsabilidade. A avaliação de todo ano era só a parte física. Nós pensamos que, a partir disso, pela experiência nesse tipo de competição, pelo carinho do grupo, pode criar um ambiente melhor e ajudar a equipe a conseguir o melhor

Chega com status de titular?

Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se tem boa condição física e mental para estar no time titular. Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa em um jogar. Cada um tem que colocar as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa. Só quero jogadores disponíveis para ajudar as equipes a ganhar os jogos.

Comparação com concorrentes da Europa

Entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, de mais intensidade. Falamos também que jogar futebol aqui é muito complicado, tem o calendário, viagem, calor. É difícil comparar. Depois as características individuais dos jogadores... ficamos tristes por João Pedro porque pela temporada que ele fez na Europa merecia estar nessa lista. Mas com toda a consciência, respeito e competência possível escolhemos outros jogadores. Sentimos muito por João Pedro como todos os outros.

Onde encaixar o Neymar?

Um atacante mais centralizado. Temos o jogo contra o Panamá, jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Vamos colocar mais jogadores possíveis, é um teste que serve para nos preparar bem.