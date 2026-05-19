Com CR7, Portugal divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026

A seleção de Portugal anunciou nesta terça-feira (19/5) sua lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, e o principal destaque é, mais uma vez, Cristiano Ronaldo. Afinal, aos 41 anos, o atacante do Al-Nassr foi incluído por Roberto Martínez. Aliás, ele se tornará o primeiro atleta da história a disputar seis edições de Mundial.

O camisa 7 já esteve presente nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Assim, terá a oportunidade de ampliar um recorde que hoje divide com Lionel Messi, Guillermo Ochoa, Lothar Matthäus, Antonio Carbajal e Andrés Guardado, todos com cinco participações.

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Além disso, a seleção portuguesa chega ao torneio embalada pela boa campanha nas Eliminatórias Europeias. Afinal, sob o comando de Roberto Martínez, a equipe terminou na liderança do Grupo F, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, garantindo vaga direta para o Mundial.

Esta será a nona participação de Portugal na competição, em busca de superar sua melhor campanha, o terceiro lugar conquistado em 1966.

Inserido no Grupo K, Portugal estreia no dia 17 de junho, às 14h (de Brasília), diante da República Democrática do Congo, em Houston. Depois, encara o Uzbequistão, novamente em Houston, no dia 23. A fase de grupos acaba no dia 27 de junho, contra a Colômbia.

A lista divulgada por Martínez conta com 27 nomes, um a mais que o limite oficial de inscritos. A medida foi adotada como precaução para uma eventual troca de goleiro por lesão antes da entrega definitiva da relação. Segundo o treinador, o goleiro Ricardo Velho participará apenas da preparação inicial.

Os convocados de Portugal para a Copa do Mundo

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica)

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).