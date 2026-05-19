Panini anuncia atualização das figurinhas da Copa do Mundo após convocação

Entre os nomes que devem integrar a nova leva das figurinhas estão Neymar, Endrick, Alex Sandro, Bremer e Léo Pereira - (crédito: Reprodução/Panini)

A Panini, editora responsável por produzir o álbum da Copa do Mundo de 2026, vai atualizar as figurinhas colecionáveis após o anúncio dos convocados para a Seleção Brasileira, que aconteceu nesta segunda-feira (18/5). Ao todo, cinco jogadores que foram para o álbum do torneio não foram convocados, enquanto 13 dos atletas chamados pelo técnico Carlo Ancelotti tiveram figurinhas lançadas no colecionável.

De acordo com a própria Panini, um pacote de atualização será lançado, mas a produtora não deu detalhes dos preços ou dos jogadores que vão fazer parte da lista. Mesmo com a reformulação dos adesivos, alguns dos convocados ainda vão ficar de fora, isso porque cada seleção no álbum tem espaço para 18 jogadores, enquanto 26 jogadores fazem parte da lista final da convocação das equipes.

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Os pacotes de figurinhas estão sendo vendidos por R$ 7, com sete unidades cada, Já os álbuns, podem ser encontrados por valores que variam de R$ 24,90 a R$ 359,90, dependendo da versão e da quantidade de figurinhas incluídas. Para completar as 112 páginas do álbum da Copa, são necessárias 980 figurinhas.

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Entre os nomes que devem integrar a nova leva das figurinhas estão Neymar, Endrick, Alex Sandro, Bremer e Léo Pereira. João Pedro e Bento estão no álbum, mas ficaram de fora da convocação por opção de Ancelotti. Já Militão, Estevão e Rodrygo foram cortados da possível lista por estarem lesionados.



*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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