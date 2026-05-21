Egito volta a Copa do Mundo e busca primeira vitória na história do torneio

Comandados por Mohamed Salah, Egito volta a Copa do Mundo para enfrentar Bélgica, Irã e Nova Zelândia na primeira fase - (crédito: AP - Khalid Elfiqi)

Após ficar de fora do último Mundial no Catar 2022, o Egito liderado por Mohamed Salah volta à competição mais importante do esporte. O treinador Hossam Hassan anunciou em entrevista coletiva ontem (20) os 27 nomes que vão integrar a seleção egípcia no torneio. O comandante optou pela adição de mais um goleiro no plantel, totalizando quatro arqueiros.

O Egito está presente no Grupo G, junto a Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Essa será a quarta participação da equipe no torneio (1934, 1990, 2018 e 2026). Na história, a seleção africana jamais passou da fase de grupos e sequer venceu uma partida. São 7 jogos com 2 empates e 5 derrotas. Porém, mesmo com retrospecto negativo, os egípcios conseguiram um marco importante para o futebol, sendo o primeiro país africano e arábe a jogar uma Copa do Mundo, em 1934.

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Liderados pela lenda Mohamed Salah, o Egito busca reverter o histórico ruim e pelo menos passar da primeira fase. Mesmo após uma temporada abaixo do esperado, o atacante do Liverpool segue sendo a principal esperança africana para a disputa do torneio.

A seleção também conta com o centroavante do Manchester City Omar Marmoush. Contratado em 2025 por 75 milhões de euros pelo time inglês depois de brilhar no Frankfurt, os números do egípcio nessa temporada também foram frustrantes. Apenas 3 gols pelos Citizens em 21 jogos.

O Egito garantiu vaga para o Mundial após liderar o Grupo A das Eliminatórias Africanas de forma invicta. Na Copa do Mundo, eles estreiam contra a poderosa Bélgica, no dia 15 de junho, às 16h, em Seattle. Os egípcios terão ainda Nova Zelândia e Irã para fechar a fase de grupos.

Antes da bola rolar no Mundial, o Egito terá dois amistosos marcados. O primeiro contra a Rússia, dia 28 de maio, e o segundo contra o Brasil, no dia 6 de junho, em Cleveland. Essa será a última partida de preparação das equipes para a Copa do Mundo.





Confira os 27 nomes convocados por Hossam Hassan:





Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek) e Mohamed Alaa (El-Gouna);

Defensores: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek) , Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek) e Karim Hafez (Pyramids);

Meias: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo) e Mohamed Salah (Liverpool);

Atacantes: Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi) e Hamza Abdel Karim (Al-Ahly).





Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima*

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