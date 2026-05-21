NBB: Brasília supera o Franca e empata o mata-mata das semifinais

A semifinal entre Brasília e Franca reacendeu uma das mais tradicionais rivalidades do basquete brasileiro. No Distrito Federal, o time de Dedé Barbosa garantiu o triunfo por 67 x 50, no segundo jogo da série melhor de cinco. Com domínio absoluto do ET na parcial durante o embate, 7.237 pessoas foram à loucura, na noite desta quinta-feira (21), com a primeira vitória contra o paulista na temporada.
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Um dos principais destaques da equipe do Brasília, o ala Daniel Von Haydin foi um dos responsáveis por fazer o Nilson Nelson ficar de pé em êxtase. O jogador foi o cestinha com 28 pontos, além de somar 11 rebotes e três assistências. Do outro lado, o ala-armador Bennet converteu 21 pontos e faturou duas assistências no confronto.
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Ao som de "Olê, êô. Brasília eu sou!", os extraterrestres começaram a partida com domínio. Na parcial, nove pontos de bolas de três: duas de Brunão e uma de Paulichi. Tudo indicava que seria uma noite mágica. Foram 17 pontos abertos de vantagem (24 x 7) e, do lado do time paulista, os arremessos custavam a entrar na cesta. Algumas bambearam no aro. O Franca despertou na partida, reagiu e diminuiu a distância contra os anfitriões. Digno de um clássico, a disputa estava acirrada, mas o Brasília se mantinha à frente.
O segundo quarto começou 33 x 26 para o time de Dedé Barbosa. Vinte e quatro pontos da equipe do Brasília foram em arremessos de três. Brunão era um dos principais pontuadores da noite, com 14 no total, e somava oito rebotes. O Franca era forte no ataque econseguiu forçar a defesa brasiliense a cometer faltas displicentes, ocasionando os lances livres. O que faltava nos paulistas era o capricho nos arremessos, sem grande efetividade desde o começo do duelo.
Daniel Von Haydin foi o homem responsável por levar o Ginásio Nilson Nelson à loucura. O cara das bolas de três chamou a responsabilidade do duelo. Helinho Garcia com certeza usará a noite desta quinta-feira para explicar o que não se deve fazer em um confronto de mata-mata, principalmente quando se carrega uma vitória contra o adversário. Toda velocidade, força e técnica não compensaram os erros dos paulistas para converter o ponto.
A reta final foi de supremacia extraterrestre. Com 17 pontos a mais, o Brasília Basquete garantiu a vitória no segundo jogo do mata-mata e mantém vivo o sonho de voltar à semifinal do NBB. Fim de jogo: 67 x 50.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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