Morre Kyle Busch, piloto consagrado da Nascar

Kyle deixa a esposa, Samantha, e os filhos Braxton, de 11 anos, e Lennix, de 4 anos - (crédito: Getty Images)

Kyle Busch, piloto norte-americano da Nascar, morreu aos 41 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21/5) pela associação de Stock Car. A causa da morte não foi divulgada.

A Nascar informou, no site oficial, que Kyle estava hospitalizado devido a uma doença grave não revelada e que a notícia “representou um golpe repentino e devastador para a comunidade do automobilismo”.

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O piloto conquistou dois títulos da Cup Series, em 2015 e 2019, além de 63 vitórias na principal divisão da Nascar. Somando as três divisões da associação (Xfinity Series, Truck Series e Cup Series), foram 234 vitórias.

“Toda a nossa família Nascar está de coração partido com a perda de Kyle Busch. Um futuro membro do Hall da Fama, Kyle era um talento raro, daqueles que surgem uma vez a cada geração. Ele era feroz, apaixonado, extremamente habilidoso e se importava profundamente com o esporte e com os fãs”, publicou a associação.

Kyle deixa a esposa, Samantha, e os filhos Braxton, de 11 anos, e Lennix, de 4 anos.