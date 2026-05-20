Com volta de Marta, Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos

O técnico Arthur Elias anunciou nesta quarta-feira (20/5) a lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos diante da Seleção dos Estados Unidos Feminina. O principal destaque ficou por conta do retorno de Marta, novamente chamada para vestir a camisa amarelinha.
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Aliás, os confrontos serão disputados em junho. O primeiro acontece no dia 6, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por fim, o segundo duelo está marcado para 9 de junho, às 21h30, no Arena Castelão, em Fortaleza.
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Contudo, além da volta de Marta, a lista mantém a base da equipe que vem sendo trabalhada por Arthur Elias e mescla experiência com renovação, incluindo nomes consolidados como Rafaelle, Bia Zaneratto e Kerolin, além de jovens que ganham espaço no grupo.
A convocação da Seleção Brasileira Feminina
Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas) e Kemelli (Fluminense).
Zagueiras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarci (Lyon), Lauren (Atlético de Madrid), Mariza (Tigres) e Rafaelle (Orlando Pride).
Laterais: Isabella (PSG), Aline Gomes (Pachuca) e Raissa Bahia (Palmeiras).
Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Yaya (PSG) e Kaylane (Flamengo).
Atacantes: Kerolin (Manchester City), Dudinha (San Diego), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego), Ludmila (San Diego) e Amanda Gutierres (Boston).
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