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Ceilândia completa 100 jogos na Série D diante o União Rondonópolis-MT

Em caso de vitória, a equipe candanga voltará à zona de classificação para o mata-mata. A partida será neste sábado, às 17h, no Estádio Luthero Lopes, pela oitava rodada da quarta divisão nacional

Gato Preto busca vitória longe do DF para voltar a ocupar a zona de classficação para os mata-matas da Série D - (crédito: Renan Pariz / Ceilândia )
Gato Preto busca vitória longe do DF para voltar a ocupar a zona de classficação para os mata-matas da Série D - (crédito: Renan Pariz / Ceilândia )

O Ceilândia tem a  chance de reencontrar o caminho das vitórias na Série D. Em início conturbado na quarta divisão nacional, a equipe comandada por Adelson de Almeida está pressionada. Apenas um ponto separa as equipes e o confronto pode ser determinante para elas ao término da primeira fase. 

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O Ceilândia está na quinta posição, fora da zona de classificação. O Gato Preto tem sete pontos e apenas duas vitórias no torneio, uma delas justamente diante do União Rondonópolis no primeiro turno, por 1 x 0. Entretanto, a campanha segue abaixo do esperado, levando em consideração que a equipe chegou às quartas de final na última temporada da Série D. 

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A partida marca a centésima vez que o Ceilândia entrará em campo pela Série D. Porém, o objetivo do Gato Preto é mudar esse cenário o mais rapidamente possível e conseguir o acesso inédito para a terceira divisão nacional. 

O União Rondonópolis também vive uma temporada de oscilações. A equipe quase foi rebaixada no campeonato mato-grossense e ainda não conseguiu manter regularidade no torneio. A equipe ocupa a quarta posição com oito pontos e busca a vitória para abrir margem em relação ao próprio Ceilândia, que vem logo atrás com sete. Na Série D, são três derrotas, dois empates e dois triunfos. 

Ceilândia e União Rondonópolis fazem um confronto direto pelo G4, que pode influenciar nos classificados para o mata-mata ao término da primeira fase. A equipe mato-grossense enfrenta o Mixto-MT, em casa, e o Capital, no Estádio JK. Os candangos terão desafio difícil no Abadião diante o Goiatuba-GO, e encerram a fase de grupos em outro jogo determinante para a formação final da zona de classificação contra o Mixto-MT, longe do Distrito Federal. 

Ficha técnica 

União Rondonópolis-MT x Ceilândia-DF 

Brasileirão Série D - Oitava rodada 


União Rondonópolis 

Lúcio, Jhuan, Goiano, Renan, Alemão, Gustavo, Parrudo, Alex, Daniel Cruz, Nadson e Ruan Torres 

Técnico: Willian Heiler 


Ceilândia

Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Jospeh, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Sandy, Cleyton Rafael, Ian Carlos, Marquinhos e Davi Araújo

Técnico: Adelson de Almeida 


Árbitro: Fagson Júnior dos Santos (SP)

Horário: 17h 

Local: Estádio Luthero Lopes, Rondonópolis (MT)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 22/05/2026 19:41 / atualizado em 22/05/2026 19:41
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