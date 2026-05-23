Em tempos distintos e gol no fim, São Paulo e Botafogo empatam no Morumbis

São Paulo e Botafogo ficaram no empate em 1 x 1, neste sábado (23/5), no Morumbis, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor dominou o primeiro tempo e abriu o placar rapidamente com Luciano, após falha do goleiro Neto. Contudo, o Glorioso foi amplamente superior na etapa final, pressionou muito e chegou ao empate com Barrera, aos 44 minutos do segundo tempo, com um golaço no ângulo.
Assim, com o resultado, o São Paulo chegou aos 25 pontos e se manteve na quarta colocação. Já o Botafogo se manteve na nona colocação, com 22 pontos somados. Contudo, ambos os times podem perder posições com o decorrer da rodada.
Primeiro tempo
O São Paulo foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem após dominar as ações no Morumbis. Logo aos três minutos, Luciano aproveitou uma falha de Neto após chute de Artur e abriu o placar para o Tricolor. Com amplo controle da posse de bola e pressionando no campo de ataque, a equipe de Dorival Júnior criou outras boas chances, principalmente com Ferreira, Alan Franco e Calleri. Já o Botafogo teve dificuldade para sair jogando e pouco ameaçou nos minutos iniciais.
Apesar do domínio, o São Paulo teve problemas físicos que atrapalharam a etapa inicial. Afinal, Luciano, autor do gol, sentiu a panturrilha e precisou ser substituído ainda aos 27 minutos. Já perto do intervalo, Sabino também deixou o gramado lesionado, obrigando Dorival a fazer a segunda troca forçada. O Botafogo cresceu na reta final, conseguiu equilibrar mais a partida e assustou em finalizações de Arthur Cabral e Vitinho, mas o Tricolor sustentou a vantagem até o apito para o intervalo: 1 a 0.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Botafogo voltou mais agressivo e pressionou o São Paulo em busca do empate. Logo aos oito minutos, Arthur Cabral chegou a balançar a rede de cabeça após cobrança de falta de Marçal. Contudo, o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. A partir daí, o time carioca passou a rondar a área tricolor com frequência. Assim, obrigou Rafael a trabalhar em finalizações de Kadir, Arthur Cabral, Marçal e Barrera. Mesmo acuado em alguns momentos, o São Paulo ainda conseguiu responder em contra-ataques e quase ampliou com Pedro Ferreira, em grande defesa de Neto. Além disso, desperdiçou boa chance com Tapia após passe de Calleri.
Com as mudanças promovidas por Dorival Júnior, o Tricolor tentou administrar a vantagem, mas sofreu com a pressão crescente do Botafogo na reta final. Depois de insistir em bolas aéreas e empilhar escanteios, o Alvinegro chegou ao empate aos 44 minutos. Marçal cobrou escanteio, Rafael afastou parcialmente, e Barrera aproveitou a sobra na entrada da área para acertar um chutaço no ângulo e deixar tudo igual. Nos acréscimos, o São Paulo ainda teve a última oportunidade em um contra-ataque puxado por Calleri, mas Tapia finalizou por cima e desperdiçou a chance da vitória no Morumbis.
SÃO PAULO 1X1 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro 17ª rodada
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Luciano 03/1ºT (1-0); Barrera 44/2ºT (1-1)
São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio, 43/1ºT) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Artur, Luciano (Pedro Ferreira, 29/1ºT e depois Djhordney, 29/2ºT) e Ferreira (Tapia, 29/2ºT); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Botafogo: Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos, 43/2ºT) e Marçal; Huguinho (Joaquín Correa, 30/2ºT), Santi Rodriguez e Álvaro Montoro (Edenílson, 20/2ºT); Villalba (Kadir, intervalo), Kauan Toledo (Jordan Barrera, 20/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões Amarelos: Luciano, Wendell e Rafael (SAO); Justino, Montoro, Chris Ramos e Joaquín Correa (BOT)
