Athletico vence de virada, entra no G4 e complica Remo no Brasileirão

O Athletico entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24/5), o Furacão venceu o Remo por 2 a 1 de virada, no Mangueirão, pela 17ª rodada da competição nacional. Jajá, que foi expulso ao fim do primeiro tempo por gesto obsceno, abriu o placar no início de jogo. No entanto, Viveros, artilheiro da equipe paranaense, marcou os dois gols para garantir a vitória importante.

Com o resultado, o Athletico entra no G4, com 27 pontos, e não tem mais chances de ser ultrapasso na rodada. Além disso, o time quebra jejum de quatro meses sem vencer fora de casa. Do outro lado, o Remo amarga mais uma derrota e ocupa a 19ª colocação, com apenas 15 pontos. Os times voltam pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No sábado (30/5), o Furacão encara o Mirassol, na Arena da Baixada, enquanto no domingo (31/5) o Leão Azul recebe o São Paulo, no Mangueirão.

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Quase 1 hora de 1° tempo

Remo e Athletico fizeram uma primeira etapa bem intensa. O Leão Azul começou a partida com mais ímpeto ofensivo pelo lado direito, com a dupla Marcelinho e Pikachu. Foi por esse corredor que saiu o primeiro gol do jogo, após cruzamento de Marcelinho para Jajá, que abriu o placar aos 13 minutos. O Furacão, assim, se lançou para o ataque e passou a ocupar o campo ofensivo. O gol visitante até saiu aos 25, mas a arbitragem indicou bola na mão de Zapelli e anulou. Contudo, na base dos escanteios, o Athletico seguia a busca pelo empate.

O gol dos visitantes saiu com o artilheiro do time Viveros, que limpou Tchamba e empatou o jogo. Já nos acréscimos, veio o lance mais polêmico da tarde: Jajá fez gesto obsceno na direção de Benavídez, os jogadores do Furacão reclamaram, e a arbitragem expulsou o autor do gol remista após análise do VAR.

Aproveitou a chance

Com um jogador a mais, o Athletico começou a propor a partida e conseguiu virar a partida bem no início da segunda etapa. Jadson deu ótimo passe por dentro, Viveros saiu na cara do gol e não perdoou. Depois do tento, o time rubro-negro diminuiu ritmo, enquanto os mandantes foram para o ataque para tentar diminui o prejuízo. O time paranaense, mesmo assim, conseguiu assustar em chute de Riquelme, mas Marcelo Rangel defendeu. Logo em seguida, o árbitro apontou para marcal ao marcar pênalti de Claudinho em Marcelinho. Entretanto, após análise do VAR, a penalidade foi retirada.

Nos minutos finais, o Athletico voltou a balançar as redes e poderia ter matar o jogo perto dos 40 minutos. Leozinho recebe lançamento, mas o jogador estava em posição irregular. Torcedores do Leão Azul chegaram a deixar o estádio, mas retornaram pela possibilidade do empate. No entanto, a equipe paranaense garantiu os três pontos.

REMO 1×2 ATHLETICO

Campeonato Brasileiro 17ª rodada

Data: 24/5/2026

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Público/Renda:

Gols: Jajá, 13’/1°T (1-0); Viveros, 25’/1°T (1-1) e Viveros, 7’/2°T (1-2)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Wellison (Zé Ricardo, 42’/2°T) e Patrick (Picco, 13’/2°T); Yago Pikachu (Matheus Alexandre, intervalo), Vitor Bueno (Gabriel Poveda, 13’/2°T) e Jajá; Alef Manga (Diego Hernández, 31’/2°T). Técnico: Léo Condé.

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre e Arhur Dias; Gilberto (Julimar, intervalo), Jadson, Felipinho (Riquelme, 24’/2°T) e Claudinho; Zapelli (Leozinho, intervalo), Mendoza e Viveros (Renan Peixoto, 38’/2°T). Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartão Amarelo: Marcelinho (REM), Felipinho, Zapelli, Leozinho (CAP)

Cartão Vermelho: Jajá, 47’/1°T (REM)



