Com embalo da torcida, Vitória bate Internacional e ganha fôlego no Brasileirão

Com gols de Renê e Tarzia, Leão baiano faz 2 a 0 no Colorado e mantém grande campanha em seus domínios

Vitória derrota Internacional no Barradão - (crédito: Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Barradão segue como trunfo do Vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), o time de Jair Ventura voltou a se impor sob seus domínios e derrotou o Internacional por 2 a 0 com gols de Renê e Tarzia.

Com o resultado, portanto, o Leão baiano pula para a décima posição, agora com 22 pontos, e se distancia do Z4. Afinal, o Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, soma 18. O Internacional, por outro lado, permanece com 21 pontos, na 12ª colocação.

Vitória eficiente

O Inter começou o jogo melhor, tanto que  aos sete minutos, o lateral-esquerdo Matheus Bahia aproveitou espaço dentro da área e finalizou por cima da meta. Alerrandro e Borré também desperdiçaram boas chances. O Vitória respondeu de forma implacável. Isso porque, aos 22 minutos, Renê aproveitou ótimo cruzamento de Erick após erro de passe de Borré e, de peixinho, abriu o placar. O gol mudou o panorama da partida, e os anfitriões passaram a controlar as ações.

Internacional tenta reação, mas Vitória prevalece

No segundo tempo, o Internacional se lançou ao ataque e, assim, pressionou em busca da igualdade no placar. Alerrandro., aliás, teve duas oportunidades. Em uma delas, chutou para bela defesa do goleiro Lucas Aracanjo. Na seguinte, cabeceou para fora, livre de marcação. A equipe gaúcha manteve o domínio das ações, mas esbarrou em uma noite inspirada de Aracanjo. Alerrandro chegou a ter mais uma chance no fim, mas finalizou para fora.

Na reta final, aos 43 minutos, Bernabei foi expulso por entrada dura em Marinho o argentino recebeu o segundo amarelo. O Vitória, por outro lado, aproveitou a vantagem numérica, e aos 51? , deu números finais ao placar. Lucas Arcanjo fez lançamento, Luan Cândido desviou de cabeça para o atacante Diego Tarzia, que cortou Mercado e chutou cruzado para explosão da torcida no Barradão.

VITÓRIA 2X0 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro 17ª rodada
Data: 23/5/2026
Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
Gols: Renê, 28/1ºT (1-0); Tarzia, 51/2ºT (2-0)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno 25/2ºT); Caíque Gonçalves (Edenílson intervalo), Baralhas e Martínez; Erick (Marinho 35/2ºT), Renê (Renato Kayzer 30/2ºT) e Matheuzinho (Tarzia 26/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes (Allex 32/2ºT), Gabriel Mercado, Juninho (Victor Gabriel 22/2ºT) e Matheus Bahia (Bruno Tabata 19/2ºT); Vitinho, Bruno Henrique (Thiago Maia 33/2ºT), Villagra e Bernabei; Borré (Alan Patrick 33/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Rodrigo Correa (MG) e Brígida Ferreira (MG)
VAR: Marco Augusto Fazekas Ferreira
Cartões Amarelos: Caíque, Cacá (VIT); Bruno Gomes, Alerrandro (INT)
Cartões Vermelhos: Bernabei, 43/2ºT (INT)
* Cometeu entrada dura em Marinho

 

RJ
