Fluminense joga mal e perde para o Mirassol no Maião

Após engatar cinco jogos de invencibilidade (somando três competições), o Fluminense voltou a perder. O Tricolor visitou o Mirassol, mas foi superado por 1 x 0, no Maião. Denilson, em uma bela pintura de fora da área, anotou o gol do jogo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado (23/5).
O resultado mantém o Tricolor em terceiro lugar, com 30 pontos, ainda na cola de Palmeiras (35) e de Flamengo (31). O Rubro-Negro e o Alviverde não só têm jogos a menos do que o Fluminense como ainda se enfrentam neste sábado (23/5). O Flu lamenta ainda o fato de ter acertado o gol pela primeira vez apenas aos 44 minutos do segundo tempo. Ainda assim, sem muito perigo para o goleiro Walter. O lance nasceu com Freytes cruzando, e Cano desviando fraco, de cabeça. O Mirassol, por sua vez, está em 18º, com 16 pontos.
O Mirassol não foi brilhante, mas foi superior ao Fluminense na primeira etapa e mereceu ir para o intervalo vencendo. Denilson, Alesson e Daniel Borges, aliás, levaram perigo no início do jogo. O Tricolor, por sua vez, viu John Kennedy arrancar com perigo aos 30 e tabelar com Lucho, mas o chute explodiu na marcação.
Os donos da casa responderam com maestria. Afinal, aos 35, Carlos Eduardo foi à linha de fundo; Samuel Xavier e Jemmes bateram cabeça, e a bola sobrou para Denilson na entrada da área. O volante acertou um "pombo sem asa" no ângulo. Sem chances para Fábio. Na sequência, inclusive, o Mirassol despediçou duas oportunidades com Alesson.
Nos acréscimos, Soteldo cruzou, John Kennedy cabeceou, e a bola sobrou para Samuel Xavier. O lateral do Fluminense foi derrubado por Reinaldo. O árbitro assinalou pênalti na hora, mas o VAR interveio, e o lance foi anulado.
Ainda antes do intervalo, Lucho Acosta fez boa jogada, mas chutou para fora. O Fluminense voltou da parada com este mesmo ímpeto e perdeu chances com JK. O Mirassol respondeu com lindo chute de Denilson, mas Fábio fez grande defesa. O time paulista novamente tomou conta do jogo, sobretudo, após as saídas de Lucho Acosta e Soteldo. Os gringos conseguiram criar algum perigo no primeiro tempo, mas foram substituídos.
Próximos compromissos
Um fato curioso a respeito da partida é a situação das equipes. Enquanto o Fluminense sonha com o título do Brasileirão, mas está mal na Libertadores, o Mirassol luta contra o rebaixamento na competição nacional, mas já está assegurado nas oitavas de final da Liberta.
Dessa forma, tanto Mirassol quanto o Fluminense jogam neste meio de semana. O time paulista visita o Lanús na terça-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor, por sua vez, recebe o Deportivo La Guaira no dia seguinte (27). Já no fim de semana, o Mirassol visita o Athletico-PR, no sábado (30), enquanto o Flu visita o Cruzeiro no domingo (31). Este será o último jogo do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.
MIRASSOL X FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro 17ª rodada
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)
Gols: Denilson, 35/1ºT (1-0)
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado e Reinaldo (Victor Luis, 42/2ºT); Denilson (Chico Kim, 12/2ºT) Aldo Filho e Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça, 25/2ºT), Carlos Eduardo (Eduardo, 25/2ºT) e Edson Carioca (Lucas Oliveira, 41/2ºT) Técnico: Rafael Guanaes
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana, 30/2ºT) ; Bernal, Nonato (Hércules, 14/2ºT) e Lucho Acosta (Cano, 14/2ºT); Serna, Soteldo (Riquelme Felipe, 22/2ºT) e JK (Wesley Natã, 30/2ºT) Técnico: Zubeldía Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Denilson e Alesson (MIR); Nonato, Lucho Acosta e Freytes (FLU)
