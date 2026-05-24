Com gol de calcanhar, São Bernardo bate Atlético-GO e lidera a Série B

O São Bernardo provou a sua força e confirmou o excelente momento na temporada ao conquistar uma vitória gigante fora de casa. Jogando na tarde deste domingo (24) no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Tigre do ABC derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, em confronto válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi anotado pelo atacante Pablo Dyego na reta final da etapa complementar.

O resultado positivo recolocou a equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá no topo isolado da tabela de classificação. Após ser ultrapassado temporariamente por concorrentes no início da rodada, o time paulista alcançou os 20 pontos e retomou a liderança. Por outro lado, o revés quebrou uma invencibilidade de seis partidas do Dragão, que estacionou nos 12 pontos e permaneceu na faixa intermediária da competição nacional.

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Primeiro tempo truncado, lesões e goleiros inspirados

O confronto começou bastante movimentado, com o São Bernardo tentando ditar o ritmo nos primeiros minutos. O Atlético-GO equilibrou as ações rapidamente, mas sofreu um duro golpe aos 13 minutos. Isso porque o capitão e centroavante Gustavo Coutinho sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído por Léo Jacó. Apesar do imprevisto, o time goiano criou a melhor chance da primeira etapa em um cruzamento rasteiro de Bruno José que o zagueiro Augusto quase mandou contra o próprio patrimônio, parando em grande defesa de Alex Alves.

Os goleiros, inclusive, foram os grandes destaques antes do intervalo. Pelo lado do Dragão, Paulo Vítor precisou receber atendimento médico e até relatou um mal-estar em campo, mas se manteve firme para segurar os raros avanços paulistas. Na reta final, foi a vez de Alex Alves brilhar novamente ao espalmar um chute forte de Geovany Soares que estremeceu as arquibancadas em Goiânia, garantindo que o placar seguisse zerado para o vestiário.

VAR entra em ação e sacramenta a vitória do São Bernardo

O segundo tempo manteve a tônica de muito equilíbrio e forte marcação de ambos os lados. O técnico Ricardo Catalá decidiu mexer no setor ofensivo do Tigre e promoveu a entrada de Pablo Dyego aos 16 minutos. A alteração deu o poder de infiltração necessário para os visitantes suportarem a crescente pressão do Atlético-GO. O clube goiano assustava nas investidas de Guilherme Marques pela ponta direita.

O momento crucial do embate aconteceu aos 36 minutos através da bola parada. Dudu Miraíma executou a cobrança de escanteio na área, o zagueiro Adriano Martins desviou no primeiro pau e Pablo Dyego, de forma inteligente, completou de calcanhar para o fundo das redes. A arbitragem de campo chegou a assinalar uma irregularidade e anulou o tento de imediato. Mas após uma minuciosa checagem do VAR, o gol foi devidamente validado, explodindo o banco de reservas paulista em comemoração.

Atrás no marcador, o Atlético-GO se lançou de forma desesperada ao ataque nos minutos finais. Principalmente porque o árbitro Paulo César Zanovelli concedeu sete minutos de acréscimo. A pressão goiana quase surtiu efeito na bola aérea com o zagueiro Adriano Martins cabeceando com extremo perigo rente à trave. Na sequência, aos 51 minutos, o volante Marcão cometeu uma falta violenta na meia-lua e recebeu o cartão amarelo, oferecendo uma oportunidade de ouro para os donos da casa.

Guilherme Marques assumiu a responsabilidade e desferiu uma cobrança forte no canto, mas a bola carimbou a barreira do São Bernardo. O sistema defensivo do time do ABC paulista se manteve intransponível até o apito final. Desse modo, garantiu mais três pontos de ouro que consolidam o clube na rota direta rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro.

Jogos da 10ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/5)

Náutico 1×0 Cuiabá

Sábado (23/5)

Novorizontino 2 x 1 Ceará

Fortaleza 3 x 0 Londrina

Juventude 0 x 1 Sport

Domingo (24/5)

16h Atlético-GO 0 x 1 São Bernardo

16h30 CRB x Ponte Preta

18h30 América-MG x Vila Nova

19h Avaí x Goiás

20h30 Operário-PR x Criciúma

19h Botafogo-SP x Athletic Club