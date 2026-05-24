Emoção e lágrimas nas despedidas de Salah e Guardiola

O treinador espanhol Pep Guardiola, durante última partida como treinador do Manchester City, em derrota por 2 x 1 para o Aston Villa, na rodada final da Premier League 2025/2026 - (crédito: AFP)

Dois estádios e uma emoção igualmente intensa: Anfield prestou homenagem a dois ícones que deixaram o Liverpool, Mohamed Salah e Andy Robertson, neste domingo (24/5), no último dia da Premier League, em que os torcedores do Manchester City se despediram do técnico Pep Guardiola e do capitão Bernardo Silva.

"Obrigado, lendas", dizia uma faixa exibida nas arquibancadas de Anfield pela última partida do egípcio Salah e do escocês Robertson com a camisa dos 'Reds', que empataram em 1 x 1 com o Brentford e garantiram matematicamente sua vaga na próxima Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conhecido entre os torcedores do Liverpool como "O Rei Egípcio", Salah passou nove anos no clube, com um histórico de nove títulos - incluindo a Liga dos Campeões de 2019 - e 257 gols.

"O amor dos torcedores é o que mais importa para mim", disse o atacante de 33 anos, que se emocionou ao ouvir os fãs cantarem o hino "You'll Never Walk Alone" em sua homenagem.

"Olho para trás e me pergunto o que mais eu poderia ter desejado. Coletivamente e individualmente, ganhei tudo", declarou o egípcio à Sky Sports.

Salah continuará sua carreira longe de Anfield, assim como Andy Robertson, zagueiro que chegou ao clube na mesma, em 2017.

"Venham me abraçar!"

A cerca de 50 quilômetros de distância, a emoção também era forte no Etihad Stadium para a última partida com Pep Guardiola como treinador do Manchester City, após uma década com 20 títulos, incluindo seis edições da Premier Leagues e uma Liga dos Campeões.

"Transformador, histórico, City para sempre", lia-se em uma faixa quando os 'Citizens' entravam em campo para enfrentar o Aston Villa".

Guardiola inclusive recebeu um presente do técnico do time adversário, o também espanhol Unai Emery.

Antes mesmo de subir para o gramado, o capitão do City, o meio-campista português Bernardo Silva, já estava visivelmente emocionado. Ele foi titular, assim como John Stones, zagueiro do time desde 2016, que também está de saída do clube.

O Villa venceu por 2 x 1 um jogo já sem importância na classificação, e a emoção continuou na despedida após o apito final.

"Se vocês me virem na rua em algum lugar nos próximos anos e forem torcedores do Manchester City, venham me abraçar. Eu vou precisar!", disse Guardiola em mensagem para o o público no Etihad Stadium, com o microfone na mão.

Ele deixa o City após conquistar as duas copas nacionais desta temporada (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa), mas sem conseguir vencer a Premier League, que terminou com o título do Arsenal.