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Ítalo Ferreira vence etapa na Nova Zelândia e assume liderança da WSL

Surfista brasileiro superou Morgen Cibilic na final

Ítalo Ferreira comemora título conquistado na etapa da WSL na Nova Zelândia - (crédito: Rambo Estrada/World Surf League)
Ítalo Ferreira comemora título conquistado na etapa da WSL na Nova Zelândia - (crédito: Rambo Estrada/World Surf League)

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira se sagrou campeão da etapa da World Surf League na Nova Zelândia, neste domingo (24/5). A taça veio após vitória contra o australiano Morgan Cibilic na decisão, acontecida na cidade de Raglan. O título foi conquistado com placar de 17.50 a 15.80. 

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O triunfo colocou o brasileiro na liderança do ranking mundial, na corrida pelo troféu mais cobiçado do surfe. Ítalo bateu três compatriotas para ficar com o topo do pódio: Gabriel Medina, Yago Dora e Miguel Pupo.  

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"Estou amarradão em ganhar esse campeonato em uma esquerda. Eu pensei desde o começo que essa seria a minha competição. Era hora de colocar toda minha energia nesse evento. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer para minha família, em especial, minha esposa por cuidar tão bem do meu filho", celebrou o brasileiro, após a vitória. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 25/05/2026 00:54 / atualizado em 25/05/2026 00:55
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