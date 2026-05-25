Ítalo Ferreira vence etapa na Nova Zelândia e assume liderança da WSL

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira se sagrou campeão da etapa da World Surf League na Nova Zelândia, neste domingo (24/5). A taça veio após vitória contra o australiano Morgan Cibilic na decisão, acontecida na cidade de Raglan. O título foi conquistado com placar de 17.50 a 15.80.
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O triunfo colocou o brasileiro na liderança do ranking mundial, na corrida pelo troféu mais cobiçado do surfe. Ítalo bateu três compatriotas para ficar com o topo do pódio: Gabriel Medina, Yago Dora e Miguel Pupo.
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"Estou amarradão em ganhar esse campeonato em uma esquerda. Eu pensei desde o começo que essa seria a minha competição. Era hora de colocar toda minha energia nesse evento. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer para minha família, em especial, minha esposa por cuidar tão bem do meu filho", celebrou o brasileiro, após a vitória.
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