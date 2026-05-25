Série D: A situação do Capital a duas rodadas do fim da 1ª fase

O Capital evolui depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Centro-Oeste - (crédito: Ueslei Costa - Capital SAF)

A duas rodadas para o fim da primeira fase da Série D, a Coruja já garantiu o voo para a próxima etapa. Líder isolado do grupo K com 17 pontos, o Capital sofreu apenas uma derrota no torneio e segue invicto como visitante. Na última partida, no confronto direto contra o vice-líder Goiatuba , o Tricolor arrancou um empate em 1 x 1 no estádio adversário e manteve a liderança, abrindo uma vantagem de dois pontos no topo da tabela.

Antes do início da segunda fase, o Capital ainda enfrenta o Operário de Várzea Grande, fora de casa, neste sábado (30/5), e encerra a fase de grupos no estádio JK, contra o União Rondonópolis, no próximo domingo (7/6). Caso a Coruja perca as próximas partidas, ainda assim avança, no mínimo, em segundo lugar do grupo.

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Contra o Goiatuba, o Capital abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após um chute de Jerry, o goleiro adversário deu rebote e o camisa sete, Mika, aproveitou a oportunidade para balançar as redes. Já no segundo tempo, o time da casa correu atrás do empate, e aos 37, Daniel Costa aplicou uma pintura. O meio campista recebeu a bola próximo à área, deu um chapéu no zagueiro Richardson e finalizou de primeira para vencer o goleiro Luan.

Com o empate, o Capital é a segunda equipe do DF melhor classificada na Série D das quatro participantes e só fica atrás do Gama, o alviverde tem 22 pontos e ainda não perdeu na competição.

FICHA TÉCNICA

Goiatuba 1 x Capital

Série D 8ª rodada

1 Goiatuba

Omar; Renan Silva, Euller Viana, Renato Vischi e Frank; Daniel de Pauli, Tsumita e Thalles; Gabriel Silva, Júlio Vitor e Alex Henrique.

Técnico: Glauber Ramos.

Gol: Daniel Costa, aos 37 do segundo tempo.

1 Capital

Luan; Genilson, Richardson, Lucas Oliveira e Renan; Lima, Zé Mateus e Matheusinho; Mika, Mira e Jerry.

Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: Mika, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR).

Local: Estádio Divinão, em Goiatuba (GO).

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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