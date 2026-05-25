Série D: A situação do Brasiliense a duas rodadas do fim da 1ª fase

Brasiliense vence Inhumas em casa, soma pontos, mas segue fora da zona de classificação para a próxima fase da Série D - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

O Brasiliense voltou ao caminho das vitórias após bater o Inhumas pelo placar de 1 x 0 pela oitava rodada do Brasileirão Série D. A partida foi no Serejão e Marcos Jr. foi o autor do gol aos 19 minutos da primeira etapa. Mesmo com o triunfo, o Jacaré segue fora do G4. A equipe chega aos 10 pontos e ocupa a quinta colocação, porém a distância para a zona de classificação para a segunda fase diminuiu.

Com a vitória do Luverdense sobre a Aparecidense, e o triunfo do Gama contra o Primavera, o Brasiliense não conseguiu escalar na tabela. Entretanto, a distância do quinto ao segundo colocado é de apenas um ponto.

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As próximas partidas da equipe candanga serão contra o Luverdense, atual quarto colocado com 11 pontos, em casa no próximo domingo (31/5), às 16h, e fecham a primeira fase diante do Primavera, terceiro colocado com também 11 pontos, no Estádio Cerradão, no dia 14/6, às 15h. Ou seja, o Brasiliense depende apenas de si para conseguir a vaga aos mata-matas.

O Brasiliense dominava as ações nos minutos iniciais e via o Inhumas correr atrás da bola. O treinador Léo Roquete queria aproveitar a péssima fase do adversário para conseguir o segundo triunfo da equipe no torneio, o primeiro foi justamente contra os goianos pelo primeiro turno.

Chances iniciais começaram a aparecer. Tarta bateu falta com perigo, mas Wesley defendeu com perfeição. O Brasiliense tinha espaço no ataque e o Inhumas estava mal postado defensivamente. Foi quando, aos 19 minutos, Marcos Jr se aproveitou da liberdade concedida na entrada da área para abrir o marcador no Serejão.

A pressão de Netinho no ataque foi fundamental. O lateral recuperou a posse e serviu o volante na meia-lua ofensiva. O camisa 7 teve calma para dominar, limpar para a perna direita e finalizar rasteiro no canto. O chute foi forte e entrou na bochecha da rede. Placar aberto para o Brasiliense ainda na primeira etapa.

Após isso, o Brasiliense apenas administrou a vantagem e minava os ataques oferecidos pelo Inhumas, que não chegou com perigo nos 90 minutos. Chances com Montanha sem goleiro, e com Vitor Xavier de bicicleta ainda apareceram para o Jacaré no segundo tempo, porém a equipe goiana conseguiu evitar o aumento do prejuízo.

O Brasiliense controlou a partida, mas não chegou a ampliar o marcador. Assim como no primeiro turno, a partida acabou com vitória candanga pelo placar mínimo e mais três pontos importantes para o Jacaré.





Ficha técnica

Brasiliense-DF 1 x 0 Inhumas-GO

Brasileirão Série D – 8ª rodada

Brasiliense

Matheus Kayser, Netinho, Carmino, Iago Cosseau, Jonathan Moc, Hippolito, Marcos JR (Lila), Tarta, Marlone (Serginho), Renê Silva (Montanha) e João Victor (Vitor Xavier)

Técnico: Léo Roquete

Gol: Marcos Junior, aos 14 minutos do primeiro tempo

Inhumas

Wesley, Everton, Victor Gabriel, Alan, Ninho, Luan (Afonso), Lucas Victor (Jackson), Pedro Igor (Mosquera), Zizu, (Caio) Paulo Victor (Waltinho) e Jonathan

Técnico: Raphael Miranda

Árbitro: Samuel dos Santos Santos

Horário: 16h

Local: Estádio Serejão, Taguatinga (DF)





Estagiário sob supervisão Marcos Paulo Lima

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