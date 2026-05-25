Série D: A situação do Gama a duas rodadas do fim da 1ª fase

Com a goleada sobre o Primavera-MT por 4 x 0, no último sábado (23), em casa, o Gama faz a melhor campanha do Brasileirão Série D entre os 96 clubes da disputa. O Periquito chegou à penúltima rodada da primeira fase invicto, com apenas um empate e sete vitórias. O time do DF é líder isolado do Grupo A3 com 22 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Aparecidense, e a classificação garantida.
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A equipe de Luís Carlos Souza ostenta números incríveis: 19 gols feitos e apenas quatro sofridos. A vantagem numérica dentro do grupo trará benefícios para o Gama na próxima fase, como ser mandante das partidas de volta em mata-mata. Além de poder cruzar com times que classificaram em segundo lugar ou de pior campanha na competição. Outro beneficiado nesta classificação será o bolso do time gamense: o clube fatura R$500,00 mil reais pela participação na etapa inicial e mais R$100,00 pelo avanço.
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No cenário nacional, o Gama segue representando o Distrito Federal. Atualmente, o Periquito tem o melhor aproveitamento de pontos entre os clubes das divisões, com 82,1% e 28 jogos. O Palmeiras, segundo colocado, vem atrás com 74,1% e 36 partidas, segundo a pesquisa do "Soma de Gol". Felipe Clemente é o vice-artilheiro da Série D com sete gols, dois a menos que o atacante Maranhão, da equipe do Piauí. Ramon também aparece no ranking com cinco tentos marcados.
A disputa do final de semana contra o Primavera proporcionou mais uma noite de baile no Bezerrão. No placar: 4 x 0, com dois do artilheiro Felipe Clemente, um do camisa sete Ramon e Henrique Almeida para coroar a noite. Dentro das quatro linhas, um time ofensivo contra o Primavera. O clube mato-grossense não se deu por vencido e buscou equilibrar a disputa, mas os Alviverdes dificultaram a vida dos visitantes e transformaram em goleada, incendiando a arquibancada.
No próximo final de semana, o time viaja para o Goiás para enfrentar o Inhumas, no domingo (31), no Estádio Zico Brandão, às 17h, pela nona rodada.
Ficha técnica
Gama 4 x 0 Primavera
Brasileirão Série D 8ª rodada
Gama
Renan Rinaldi, Michel Henrique (Toninho), Zulu, Wellington (Lucão), Lucas Piauí, David Lucas (Danilinho), Lúcio, Willian Jr, Renato, Ramon (Kennedy) e Felipe Clemente (Henrique Almeida).
Técnico: Luís Carlos Souza
Primavera
Lucas, Diego, Yuri Mamute (Darlan), David, Jordan, Pedro Henrique, Bryan (Wesley), Sampson (David), Renan, Tomi e Caíque.
Técnico: Márcio Nunes.
Gols: Felipe Clemente (duas vezes), Ramon e Henrique Almeida
Cartão amarelo: Não houve.
Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
Renda: R$28.860
Público: 2.553 presentes
Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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