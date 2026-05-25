Série D: A situação do Ceilândia a duas rodadas do fim da 1ª fase

O Ceilândia conseguiu triunfo importante no último sábado (23), no Estádio Luthero Lopes, pela oitava rodada do Brasileirão Série D. O Gato Preto bateu o União Rondonópolis de virada pelo placar de 3x2. Os gols da vitória foram marcados por Henrique Vigia, Sandy e Danillo Ribeiro. Lucas Lourenço e Luiz Gabriel diminuíram para os mato-grossenses em uma partida com emoção até o final.

Com a vitória no confronto direto e o empate do Mixto diante do Operário, o Ceilândia volta a ocupar o G4, chega aos 10 pontos e escala até a terceira colocação. Essa foi a terceira vitória da equipe no torneio, sendo a segunda em cima do União Rondonópolis.

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Faltando dois jogos para o fim da primeira fase, o Ceilândia possui dois pontos de vantagem em relação a primeira equipe fora do G4, mas tem desafios complicados na reta final. A próxima partida será no sábado (30/5), diante do Goiatuba. Time goiano é o vice-líder e já está classificado para os mata-matas. O jogo será no Abadião, às 16h, e em caso de triunfo candango e derrota do União Rondonópolis, a equipe alvinegra garante vaga antecipada para a segunda fase do torneio.

O desafio final do Gato Preto será longe do DF. A equipe enfrenta o Mixto, atual quarto colocado com os mesmos 10 pontos que o Ceilândia. A partida será no dia 14/6, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, às 15h.





O jogo





A partida começou quente entre as equipes, pois tratava de um confronto direto pelo G4 da competição. O União Rondonópolis fez valer o mando de campo e tinha mais ímpeto ofensivo, enquanto o Ceilândia ficava pouco com a bola no pé. Diante deste cenário, não demorou muito para sair o gol inaugural do time mandante.

Ainda aos 10 minutos iniciais, Lucas Lourenço ficou com a posse no meio campo e carregou com qualidade pela intermediária de ataque. A marcação candanga não chegou a tempo e o meia mato-grossense arriscou de longe. A bola entrou com perfeição no canto direito do goleiro Edmar Sucuri, para felicidade do torcedor presente no Luthero Lopes.

Com o gol sofrido, Adelson de Almeida arrumou a postura da equipe. O União ainda chegava ao ataque, mas o Ceilândia seguia vivo em busca do empate antes do intervalo. E não demorou muito para ele sair. Henrique Vigia recebeu fora da área, trouxe para a perna boa e finalizou forte. A bola teve o endereço perfeito do gol e estufou a rede defendida por Lúcio. Placar igual aos 18 minutos pelo meia que foi uma das apostas no time titular.

Após o empate, o Ceilândia voltou a recuar o time e via o União ter o controle da posse. Mesmo com o passar do intervalo, a equipe candanga não arrumou os espaços deixados pela defesa. Com isso, os mandantes usavam o lado direito do ataque como válvula de escape. A finalização veio da entrada da área, mas Edmar Sucuri defendeu no primeiro instante. Porém, a bola ficou viva no perigo e Luiz Gabriel chegou de forma oportunista no rebote para desempatar o jogo aos 9 minutos da etapa final.

O Ceilândia sentiu o baque do gol sofrido e tinha dificuldades em criar chances de perigo durante grande parte da segunda etapa. Mesmo com as mudanças feitas por Adelson, a derrota parecia se aproximar. Porém, já aos 39 minutos, o oportunismo de Sandy dentro da área recolocou o Gato Preto no jogo, após minutos de domínio candango na posse de bola.

Não satisfeitos com o empate, o União veio para cima tentar a vitória. Com isso, espaços se criaram para o Ceilândia atacar em velocidade. Danillo Ribeiro recebeu na frente do arqueiro Lúcio e não desperdiçou a oportunidade. Tocou no canto para virar a partida aos 48 minutos.

Depois disso, os mandantes até tentaram a reação, mas viram Miguel Silva ser expulso no fim para enterrar qualquer tipo de milagre para o União. A partida acabou em vitória fulcral por 3x2 para o Ceilândia, em um confronto repleto de emoções no Luthero Lopes.





Ficha técnica





União Rondonópolis-MT 2 x 3 Ceilândia-DF

Brasileirão Série D - Oitava rodada





União Rondonópolis

Lúcio, Jhuan (Marcus Abreu), Goiano (Luiz Gabriel), Alemão, Parrudo (Ruan Torres), Renan, Gustavo Silveira, Daniel Cruz (Dhiordan), Nadson, Matheus Goiano e Lucas Lourenço (Andrey Gomes)

Técnico: Willian Heiler





Gols: Lucas Lourenço e Luiz Gabriel





Ceilândia

Edmar Sucuri, Sávio, Vermudt, Henrique Alagoano, Magdiel (Danillo Ribeiro), Bosco (Ian Carlos), Henrique Vigia, Sandy, Cleyton Rafael, Cardoso (Henrique Rodrigues) e Davi Araújo (Marcos Paulo)

Técnico: Adelson de Almeida





Gols: Henrique Vigia, Sandy e Danillo Ribeiro





Árbitro: Fagson Júnior dos Santo (SP)

Horário: 17h

Local: Estádio Luthero Lopes, Rondonópolis (MT)





Estagiário sob supervisão Marcos Paulo Lima