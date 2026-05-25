Igor Thiago tem a melhor temporada de brasileiro na Europa desde Neymar

Igor Thiago entrou no mapa dos goleadores da Europa, com 22 anotados na Premier League 2025/2026 - (crédito: AFP)

Igor Thiago confirmou a vice-artilharia da badalada Premier League com 22 gols marcados em 38 jogos pelo Brentford, nono colocado entre os 20 clubes da elite inglesa. A quantidade de bolas nas redes surpreende e deixa o atacante nascido no Gama e criado em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, atrás apenas do fenômeno norueguês Erling Haaland, autor de 27 pelo Manchester City. Nenhum brasileiro maltratou tanto os goleiros adversários nas cinco principais ligas europeias desde Neymar, dono de 24 gols pelo Barcelona na temporada 2015/2016.

Convocado por Carlo Ancelotti para a caça ao hexa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Igor Thiago agora divide prateleira com craques como Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia.

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Levantamento da plataforma Superscore mostra que, neste século, apenas Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Neymar, Luis Fabiano, Grafite e Sonny Anderson ultrapassaram a barreira dos 20 gols em uma edição das cinco principais ligas nacionais do continente. O recorde segue pertencendo a Baltazar, autor de 36 gols pelo Atlético de Madrid na temporada 1988/89.

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O desempenho ganha dimensão ainda maior pelo contexto. Longe das camisas mais poderosas da Inglaterra, Igor Thiago transformou-se na principal referência ofensiva do Brentford em uma competição marcada pela intensidade física, pelo calendário sufocante e pela concentração de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. A temporada também elevou o status do atacante no mercado europeu às vésperas da Copa do Mundo.

A explosão na Inglaterra ajudou a consolidar o atacante no ciclo final da Seleção Brasileira para o Mundial de 2026. Depois de marcar contra a Croácia, em março, Igor Thiago ganhou espaço entre as opções ofensivas de Carlo Ancelotti graças à combinação entre força física, mobilidade e presença de área. Aos 24 anos, chega à Copa no auge da carreira.

Os mais letais do Brasil em uma edição das cinco principais ligas europeias

Baltazar — 36 gols (Atlético de Madrid, 1988/89)

Ronaldo — 34 gols (Barcelona, 1996/97)

Romário — 30 gols (Barcelona, 1993/94)

Grafite — 28 gols (Wolfsburg, 2008/09)

Aílton — 28 gols (Werder Bremen, 2003/04)

Bebeto — 28 gols (La Coruña, 1992/93)

Neymar — 24 gols (Barcelona, 2015/16)

Rivaldo — 24 gols (Barcelona, 1998/99)

Luis Fabiano — 24 gols (Sevilla, 2007/08)

Igor Thiago — 22 gols (Brentford, 2025/26)