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FUTEBOL BRASILEIRO

Procuradoria do STJD denuncia Paulinho, do Palmeiras, por comemoração

Atacante foi denunciado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta "provocar o público durante o jogo"

Paulinho estufou a rede no triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Paulinho estufou a rede no triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Paulinho, do Palmeiras, em virtude da comemoração do atacante no terceiro gol do triunfo sobre o Flamengo, no Maracanã. A informação é do portal "Uol".

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Na visão do Tribunal, o foco não é o pedido de silêncio, mas sim um gesto obsceno em meio à comemoração, que representa um movimento característico da união de torcida entre o Alviverde e o Vasco. Vale lembrar que o jogador é cria da base da Colina.

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A denúncia tem base no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta "provocar o público durante a partida". A pena, então, varia de dois a seis jogos de suspensão.

Ele foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta "provocar o público durante a partida". A pena varia de dois a seis jogos de suspensão. Em entrevista à getv, após o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, a presidente Leila Pereira criticou a denúncia.

"Essa questão das comemorações, está ficando muito chato. O atleta, quando fizer gol, tem que pedir desculpa? Ele comemorou de uma forma como vários atletas já comemoraram no meu estádio. Eu não vi problema algum. Foi um jogo grande, tenso. Não vi nenhum problema na comemoração do Paulinho. Eu vou me orientar na próxima vez que fizerem gol, ainda mais contra rival, tem que pedir desculpa. Não dá, né. Futebol é entretenimento", disse.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/05/2026 15:47
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