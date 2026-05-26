Procuradoria do STJD denuncia Paulinho, do Palmeiras, por comemoração

Paulinho estufou a rede no triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Paulinho, do Palmeiras, em virtude da comemoração do atacante no terceiro gol do triunfo sobre o Flamengo, no Maracanã. A informação é do portal "Uol".

Na visão do Tribunal, o foco não é o pedido de silêncio, mas sim um gesto obsceno em meio à comemoração, que representa um movimento característico da união de torcida entre o Alviverde e o Vasco. Vale lembrar que o jogador é cria da base da Colina.

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A denúncia tem base no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta "provocar o público durante a partida". A pena, então, varia de dois a seis jogos de suspensão.