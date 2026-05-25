Copa do Mundo: Colômbia convoca quatro jogadores do Brasileirão

A Colômbia anunciou nesta segunda-feira os 26 jogadores nomes que representaram o país sul-americano na Copa do Mundo de 2026. Com a presença de Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Portilla (Athletico-PR) e Andrés Gómez (Vasco), o campeonato brasileiro possuiu quatro nomes da lista do técnico argentino Néstor Lorenzo. Os convocados irão disputar a classificação no Grupo K, e medirão forças com Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia será no dia 17 de junho, às 23h (de Brasília), contra o Uzbequestão, na Cidade do México.
A lista de convocados também incluiu grandes nomes do futebol mundial, como o atacante Luis Díaz, destaque do Bayern de Munique na temporada, e James Rodríguez, figura histórica da seleção colombiana que vai para a terceira Copa do Mundo. Outros velhos conhecidos da torcida brasileira são o volante Richard Ríos, do Palmeiras, e o zagueiro Yerry Mina, também ex-jogador do alviverde.
A Colômbia nunca conquistou uma Copa do Mundo, e a melhor campanha da nação sul-americana foi em 2014, no mundial realizado no território brasileiro. Na oportunidade os colombianos chegaram às quartas de final e foram eliminados exatamente para o Brasil.
Confira a lista completa:
Goleiros: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Vélez Sarsfield) e David Ospina (Atlético Nacional);
Defensores: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Willer Ditta (Cruz Azul), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) e Deiver Machado (Nantes);
Meias: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Portilla (Athletico-PR), Juan Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) e Jaminton Campaz (Rosário Central);
Atacantes: Cucho Hernández (Betis), Luis Díaz (Bayern de Munique), Luis Suárez (Sporting), Andrés Gómez (Vasco) e Jhon Córdoba (Krasnodar).
