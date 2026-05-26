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Brasília será palco do UFK com disputa por cinturão e lutas internacionais

O maior evento de lutas multi modalidades do Centro-Oeste vai ser disputado na AABB, no próximo sábado (30). Atletas de todo o Brasil e presenças sul-americanas estão nos cards e lutarão em solo brasiliense

A maratona de combates terá como sede a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - (crédito: Divulgação: FDFMT-BT)
A maratona de combates terá como sede a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - (crédito: Divulgação: FDFMT-BT)

O UFK (Union Fight Kombat South American Championship) terá a capital federal como sede no próximo sábado (30), a partir das 10h, no salão social da AABB Brasília. O renomado evento de lutas multi modalidades, como Muay Thai, K1 e Sanda, vai reunir atletas profissionais, semi profissionais e disputas por cinturões. Lutadores da Argentina e do Paraguai também estarão presentes no torneio. 

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O organizador do evento, Jean Paul, disse sobre quais são os objetivos do UFK sediado em Brasília, ressaltando a importância em dar palco para jovens atletas terem a oportunidade de mostrar seus talentos dentro do ringue: “Nosso objetivo é promover as lutas de alto nível e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para novos talentos participarem de eventos maiores, como é o UFK, com premiações internacionais que atraem lutadores de destaque de toda a América do Sul”, conta JP. 

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Dentre todos os nomes escalados para o evento, dois brasilienses se destacam pelas suas performances recentes. Bicampeão brasileiro na categoria peso-pesado, Davi Costa irá disputar um dos cinturões sul-americanos e pode trazer o título continental para o DF pela primeira vez na história. O outro lutador é Felipe Santana, conhecido nacionalmente como atleta mais novo a ganhar o mundial de Muay Thai e promete elevar o nível das lutas no campeonato. 

O evento terá entrada franca mediante à doação de 2kg de alimento não perecível. A promessa é de casa cheia no salão social da AABB para acompanhar todos os combates. Ao todo serão 4 disputas por cinturão sul-americano, 9 atletas internacionais, mais de 100 atletas semi profissionais e 12 disputas de cinturão secundários. Inúmeros lutadores terão a oportunidade de participar do UFK, que conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

Programe-se 

Evento: UFK - Union Fight Kombat South American Championship  

Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 10h 

Local: AABB Brasília

Ingressos: gratuitos retirados no site Sympla mediante à doação de 2kg de alimento não perecível


Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima*

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 26/05/2026 18:18
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