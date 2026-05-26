Brasília é confirmada como sede do CBC & Clubes Expo de 2027

Presidente do CBC, Paulo Maciel destacou a escolha da capital federal para receber o evento: "A expectativa é realizar um evento no mínimo tão grande quanto o de 2026" - (crédito: Guilherme Gongra/CBC)

Brasília foi confirmada, nesta terça-feira (26/5), como palco de um dos encontros mais importantes do calendário esportivo nacional. O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) definiu a capital federal como sede da edição de 2027 do Fórum Nacional de Formação Esportiva e do CBC & Clubes EXPO, evento voltado ao debate sobre desenvolvimento esportivo, gestão de agremiações e formação de atletas no país. A programação ocorrerá entre 21 e 24 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

A escolha recoloca Brasília no centro das grandes discussões sobre políticas esportivas e estruturação do esporte nacional. Nos últimos anos, o Fórum do CBC ganhou peso institucional justamente por reunir dirigentes, federações, clubes formadores, patrocinadores e profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento esportivo brasileiro. Em 2025 e 2026, por exemplo, o encontro foi organizado em Campinas (SP).

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O crescimento do evento virou um dos fatores determinantes para a consolidação definitiva do encontro dentro do calendário nacional. A edição de 2026, realizada em Campinas (SP), reuniu média de 1.700 participantes por dia e ampliou o alcance das discussões envolvendo financiamento esportivo, qualificação profissional e impactos da reforma tributária sobre entidades sem fins lucrativos. A expectativa do CBC para a edição brasiliense gira em torno de um evento ainda maior.

A projeção envolve representantes de mais de 100 clubes espalhados pelo país, além da presença de patrocinadores, fornecedores e lideranças do esporte brasileiro em quatro dias de programação no CICB. Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Paulo Maciel destacou o crescimento estrutural do encontro nos últimos anos e a importância estratégica da capital federal para a próxima edição. “Brasília foi escolhida após vencer o processo de licitação para sediar a próxima edição. A expectativa é realizar um evento, no mínimo, tão grande quanto o de 2026, mas com potencial de crescimento significativo”, afirmou.

Muito além de uma feira institucional, o Fórum Nacional de Formação Esportiva passou a ocupar espaço importante no debate sobre o futuro do esporte brasileiro. O encontro reúne discussões ligadas à preparação de atletas, fortalecimento dos clubes formadores, modernização da gestão esportiva e construção de políticas públicas voltadas ao alto rendimento. O próprio CBC trata o evento como peça relevante dentro do eixo de Formação de Recursos Humanos (FRH), incorporado ao Programa de Formação de Atletas da entidade.

A proposta envolve ampliar a capacitação de profissionais e fortalecer o intercâmbio técnico entre clubes de diferentes regiões do país. A confirmação da edição de 2027 também reforça o momento de retomada de Brasília como sede frequente de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais. Nos últimos meses, a capital federal recebeu disputas importantes de modalidades como vôlei, basquete, futebol e ginástica, consolidando novamente o Distrito Federal dentro do circuito esportivo brasileiro.