Um dos três anfitriões, EUA divulgam convocação para a Copa do Mundo

Os Estados Unidos foram semifinalistas da Copa do Mundo em 1930 e terminaram em terceiro lugar - (crédito: Divulgação/USMNT)

A seleção norte-americana vem para sua décima segunda participação em Copas do Mundo, sendo a segunda disputada em casa. Em 1994, os Estados Unidos também sediaram a competição, que terminou com título brasileiro sobre a Itália na final com o Brasil se tornando a primeira equipe tetracampeã.

Agora, os Estados Unidos terão mais uma vez o apoio de seu torcedor no Mundial e almejam superar sua melhor marca no torneio, quando ficaram com o bronze em 1930. Nesta edição, os norte-americanos estão no Grupo D, junto de Paraguai, Austrália e Turquia. A estreia será diante o Paraguai, no dia 12 de junho, às 22h, em Los Angeles.

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Além de ser uma das sedes, os Estados Unidos é o país que mais receberá partidas da competição. 78 dos 104 jogos serão em solo norte-americano em 11 cidades diferentes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

Porém, algo que preocupa os torcedores estadunidenses é o ciclo pré-Copa da equipe, que não foi satisfatório. Vice-campeão da Concacaf Gold Cup, eliminada da fase de grupos da Copa América em casa e derrotas recentes em amistosos, como para Portugal e Bélgica, não animam o povo norte-americano.

Entretanto, a seleção ainda sim conta com a presença de jovens atletas que atuam no alto escalão europeu. Liderados por Christian Pulisic, do Milan, Mauricio Pochettino tem boas peças em mãos para montar o plantel dos Estados Unidos, que buscam usar o fator casa como vantagem e ir longe no Mundial.





Confira os 26 convocados pelo argentino Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo:





Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution);

Defensores: Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

Meias: Brenden Aaronson (Leeds), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus).

Atacantes: Alex Zendejas (Club América), Christian Pulisic (Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV), Tim Weah (Olympique de Marseille).

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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