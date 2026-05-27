Com base que resistiu ao tempo, seleção se apresenta a Ancelotti na Granja Comary

Nove de dezembro de 2022. Sala de conferências do Estádio da Cidade da Educação, em Al Rayyan, no Catar. Adenor Leonardo Bachi acessa o auditório demolido emocionalmente pela eliminação nos pênaltis por 4 x 2 contra a Croácia depois do empate por 1 x 1 nas quartas de final. Tite é questionado sobre o legado para a Copa do Mundo de 2026 após um ciclo organizado, punido severamente por uma falha coletiva a quatro minutos do encerramento da prorrogação.

O técnico responde: "O tempo pode responder melhor. A dor, por mais humana, coerente, consciente que eu possa ter, a emoção está aflorada. Não tenho condição de avaliar todo o trabalho realizado. Com o passar do tempo vocês farão essa avaliação. Não tenho essa capacidade agora depois de uma eliminação", desabafou Tite na entrevista coletiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flamengo vence e se aproxima da liderança geral da Libertadores



Cento e oitenta semanas depois, ou 1.264 dias, a Seleção se apresenta hoje na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrada do Rio de Janeiro, valorizando a herança do treinador da Copa passada. Dos 11 titulares na vitória por 2 x 0 contra a Sérvia em 24 de novembro de 2022, nove são remanescentes na convocação de Carlo Ancelotti. As exceções são o centroavante Richarlison e o zagueiro Thiago Silva.

Outros seis reservas na edição passado do Mundial constam entre os 26 eleitos: Ederson, Weverton, Bruno Guimarães, Fabinho, Bremer e Gabriel Martinelli. Há pelo menos três interpretações entre várias possíveis: o trabalho de renovação foi prejudicado por quatro mudanças de técnico — Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Consequentemente, o italino priorizou os cascudos. Em contrapartida, é a maior quantidade de jogadores experientes, marcados por derrotas nas participações em Copas.

Se quiser usar o legado de Tite na retomada do projeto do hexa contra Marrocos no próximo dia 13, no MetLife Stadium, em New Jersey, Carlo Ancelotti só precisa trocar dois nomes como mostra a foto da matéria: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães no lugar de Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior e Matheus Cunha na função de Richarlison. Obviamente, o time dele deve ser outro.

Depois da convocação apoteótica no Museu do Amanhã no último dia 18, a apresetanção de hoje na Granja Comary tem tudo para ser pomposa. Carlo Ancelotti subirá a serra rumo a Teresópolis de carro acompanhado do diretor de seleções Rodrigo Caetano e do gerente Cícero Souza. O gerente técnico Juan e demais membros também irão em veículos.

Os astros da companhia desembarcarão em helicópteres alugados pela CBF. Foi assim também em 2014, quando a Seleção foi anfitriã da Copa do Mundo na gestão de José Maria Marin em parceria com Marco Polo Del Nero. "Vocês estão sendo bem tratados? O que a gente quer é dar privacidade aos jogadores, mas também condição de trabalho para vocês da imprensa", brincou Marin à época ao desembarcar no CT.

Candangos

Os helicópteros partirão de São Paulo e do Rio de Janeiro em direção à Granja Comary. A intenção é correr contra o tempo. A contar de hoje, são 17 dias de preparação até a estreia contra Marrocos. Em vez de pegar a estrada, os jogadores estão agrupados nos voos. Um dos suspenses é se Neymar chegará com os companheiros ou sozinho.

Sem jogar desde o último dia 17, quando sofreu edema na panturrilha direita, Neymar será submetido a exames para avaliar o processo de cura da contusão. Ele não deve enfrentar o Panamá no domingo nem o Egito. Estima-se que ele esteja disponível a partida da estreia na Copa do Mundo. Se a contusão for considerada grave, há, sim, risco de corte, o que não acontece desde 2006, quando o zagueiro Edmílson deu lugar ao volante Mineiro.

A comissão técnica deseja ter 23 dos 26 convocados até o fim desta manhã. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli jogarão a final da Champions League no sábado, entre PSG e Arsenal, e só devem se unir ao grupo em New Jersey, nos Estados Unidos, a partir do próximo dia 2. Casemiro tinha chegada prevista para ontem, de carro, depois de um compromisso profissional em São José dos Campos (SP).

Estreantes na Copa do Mundo, Endrick e Igor Thiago, nascidos no Distrito Federal e criados, respectivamente, no Valparaíso e na Cidade Ocidental, curtiram os últimos dias de folga antes da apresentação de formas diferentes. O atacante do Lyon seguiu da França para Madri, na Espanha. De lá, embarcou rumo ao Rio de Janeiro para se apresentar a Ancelotti.

Igor Thiago chegou ontem no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Era aguardado pela mãe, Maria Diva, e outros familiares para a despedida antes da primeira Copa do Mundo. O centroavante chega com status de vice-artilheiro do Inglês com 22 gols, cinco atrás da máquina norueguesa Haaland, o goleador máximo com 27.