NBB: Brasília bate Franca no sufoco e força o quinto jogo da semi

O Brasília Basquete está vivo no Novo Basquete Brasil (NBB). Em uma partida com emoção até o fim, os Extraterrestres venceram o Franca por 71 x 69, na noite desta terça-feira (26/5), no Ginásio Pedrocão, no interior paulista, e empataram por 2 x 2 a série de melhor de cinco das semifinais.



Com o triunfo, a equipe do Distrito Federal forçou o quinto e decisivo jogo por vaga na final da elite do basquete nacional. A última chamada para a decisão será na quinta-feira (26/5), às 20h, novamente em Franca, devido à campanha de líder do time paulista na primeira fase.

O placar curto definiu o equilíbrio da partida, sobretudo no primeiro quarto. Brasília e Franca dividiram os cestinhas da partida. O armador argentino Facundo Corvalán anotou 17 pontos para o Brasília. Mesmo número do ala Mineiro.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jogo



Para o Brasília se manter vivo na série, só um resultado servia: a vitória. Jogando em casa, porém, o Franca abriu o placar, com o camisa 12, Mineiro. Os mandantes tinham uma defesa sólida no garrafão e impediram os Extraterrestres de marcar nos primeiros minutos.

Com o perímetro mais aberto diante de um garrafão bem fechado, o time do Distrito Federal apostou nas bolas de três e a estratégia funcionou. Os arremessos de Paulichi e Buiu colocaram o Brasília na frente do marcador, e a franquia comandada por Dedé Barbosa não freou, abriu sete pontos de vantagem e fechou o primeiro quarto vencendo por 17 x 10.



No segundo quarto, o Brasília abriu 10 pontos de vantagem e buscava encerrar um jejum de mais de uma década sem vencer no Pedrocão. Os mandantes, porém, não facilitaram e foram fechando a diferença no placar. O aproveitamento contava a história: 35% para o Brasília contra 55% do Franca nas tentativas de pontuar na parcial. Mesmo superior nos números, a franquia paulista não conseguiu virar o jogo, e o intervalo chegou com o placar em 32 x 30 para os visitantes.



Na volta dos vestiários, o jogo ficou ponto a ponto. O Brasília liderava por apenas dois e não conseguia abrir margem. Com cinco minutos no relógio, o armador argentino Juan Laterza converteu uma bola de três e empatou a partida para o Franca. As defesas dominavam a partida, e nenhum jogador havia atingido dois dígitos em pontos. O empate, porém, não durou. Os visitantes retomaram a liderança e fecharam o terceiro quarto à frente por 49 x 44.



O último quarto definiria tudo: a sobrevivência do Brasília ou a classificação do Franca. Com apenas cinco pontos de margem no placar, os Extraterrestres precisavam jogar acima do limite para continuar na disputa. Buiu e Corvalán converteram bolas de três e abriram 11 pontos de vantagem, deixando claro que os visitantes não vieram ao Pedrocão para passear. Os mandantes remavam e tentavam voltar para a partida.



Faltando dois minutos para o fim, a diferença caiu para três pontos. O Franca pressionava, e Mineiro anotou dois para deixar a partida em um ponto apenas. Mas Paulichi respondeu na hora certa com uma bola de três, e o Brasília voltou a respirar com quatro de vantagem. O último minuto virou uma batalha de lances livres.

Com 4,5 segundos no relógio, Georginho converteu o primeiro e errou o segundo, mas a posse ainda era do Franca. Sucessão de revisões de jogadas e de lances livres desperdiçados tornaram o jogo ainda mais dramático. O Brasília manteve a margem e conseguiu segurar a vitória e forçar o quinto jogo na próxima quinta-feira.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Um dos três anfitriões, EUA divulgam convocação para a Copa do Mundo

Um dos três anfitriões, EUA divulgam convocação para a Copa do Mundo Esportes Capital fecha a contratação de atacante ex-Vasco

Capital fecha a contratação de atacante ex-Vasco Esportes Adversário do Brasil em amistoso pré-Copa, Panamá anuncia convocados

Adversário do Brasil em amistoso pré-Copa, Panamá anuncia convocados Esportes Brasília é confirmada como sede do CBC & Clubes Expo de 2027

Brasília é confirmada como sede do CBC & Clubes Expo de 2027 Esportes De olho em Djokovic, Fonseca enfrenta Prizmic em Roland Garros

De olho em Djokovic, Fonseca enfrenta Prizmic em Roland Garros Esportes Copa do Brasil Feminina: Minas aposta na maturidade contra o Fluminense