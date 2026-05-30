InícioEsportes
Futebol Feminino

Minas Brasília é superado pelo Fluminense e se despede da Copa do Brasil

Com dois gols da atacante tricolor Kaline, o clube do Distrito Federal encerrou a participação na disputa e foca no acesso para a Série A2

Minas Brasília volta a concentração para o Brasileirão Feminino e mira no acesso - (crédito: Reprodução / Minas Brasília )
Minas Brasília volta a concentração para o Brasileirão Feminino e mira no acesso - (crédito: Reprodução / Minas Brasília )

O Minas Brasília se despediu da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), ao ser superado pela equipe do Fluminense por 2 x 0, no Rio de Janeiro. Com dois gols da atacante de 20 anos Kaline, o tricolor carioca despachou o clube do DF da competição. Agora, as Minas voltam o foco total para a busca pelo acesso à elite do Brasileirão Feminino.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Com o mando de campo, o clube de Laranjeiras usou o fator casa a favor na partida. O Fluminense foi objetivo, dominou as ações do jogo durante os 90 minutos e resolveu a classificação para as oitavas de final no tempo regulamentar. A atacante Kaline foi o destaque do avanço para a próxima fase. A jovem colocou a decisão debaixo dos braços e foi a responsável pelos dois gols do jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Agora, o Minas Brasília volta à campo 100% focado no objetivo de conquistar o acesso para a Série A2. Neste final de semana, no domingo (31), o time de Kethleen Azevedo faz o último jogo antes da pausa por conta da Copa do Mundo. No Bezerrão, às 16h, recebem a equipe do Rio Negro (RR), pela 12ª rodada da disputa nacional. A equipe só voltará às atividades oficiais no final de julho, para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

Fluminense 2 x 0 Minas Brasília
Copa do Brasil - Terceira Fase

2 Fluminense
Kemelli; Tatá, Anny, Cotrim e Nath Rodrigues; Driely, Raquel Fernandes e Sochor; Pelé, Kamilla e Kaline.
Técnico: Saulo Silva

Minas Brasília
Rubi; Suzana, Esther, Rayane e Rhayssa; Stephane, Paloma e Monse; Drielly, Rayla e Gaby.
Técnica: Kethleen Azevedo

Gols: Kaline, duas vezes.

Árbitro: Karina Carvalho Rocha (MS)
Horário: 19h
Local: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

*Estagiária sob a supervisão de 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 30/05/2026 10:12
SIGA
x