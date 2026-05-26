Team UnB representa o Brasil no Mundial de Cheerleading na Suécia

Em junho, a equipe Team UnB representará o Brasil no Mundial Universitário de Cheerleading da FISU (Federação Internacional do Esporte Universitário), na Suécia. A Universidade de Brasília garantiu a primeira vaga brasileira na competição e se hospedará em Gotemburgo durante os dias 5 a 7 do próximo mês.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O passaporte da equipe foi carimbado em 2025, durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), no qual foram campeões, em parceria entre a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e a Confederação Brasileira de Cheerleading e Danças (CBCD Brasil). O Team UnB disputou na categoria Coed e buscará colocar o DF e o Brasil no pódio mais alto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O grupo chega bem preparado para a competição e com alguns títulos conquistados pelo caminho como: o Cheerfest Internacional na categoria Coed 3, o segundo lugar na categoria Coed 2 e ainda receber o título de Grand Champion Universitário, reconhecimento dado à equipe universitária com maior destaque da competição. Ir para a Suécia representa para o grupo o fruto colhido de tantos anos se dedicando e trabalhando para este momento.
De acordo com a CBCD esta é a primeira vez que o Brasil terá um representante no Campeonato Mundial de Cheerleading da FISU na modalidade. Organizada pela International Cheer Union (ICU), o torneio reúne equipes universitárias de vários países e o Brasil chega com participação inédita na disputa em busca do pódio. Após ganhar visibilidade no cenário nacional, o Team UnB vê na competição chance de destaque internacional.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais