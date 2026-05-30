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Gabigol é expulso de jogo do Santos após gesto obsceno

O fato ocorreu na noite deste sábado (30/5), durante o jogo entre Santos e Vitória, na Vila Belmiro

Gabigol foi expulso por conta de um gesto obsceno - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV)
Gabigol foi expulso por conta de um gesto obsceno - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV)

Aconteceu mais uma vez. Depois de Allan e André, do Corinthians, e Jajá, do Remo, foi a vez de Gabriel Barbosa, o Gabigol, ser expulso após fazer um gesto obsceno dentro de campo. O fato aconteceu na noite deste sábado (30/5), durante o jogo entre Santos e Vitória, na Vila Belmiro.

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O atacante havia acabado de marcar o terceiro gol do Santos na partida e tomar um cartão amarelo pela comemoração com a torcida. Contudo, três minutos depois, Gabigol seria substituído.

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Ao se encaminhar para deixar o gramado de jogo da Vila Belmiro, Gabriel Barbosa decidiu responder um torcedor que estava o xingando. Após fazer um sinal para o torcedor calar a boca, o atacante pegou na genitália e fez um gesto obsceno.

Na mesma hora, o VAR chamou o árbitro Rafael Rodrigo Klein para checar as imagens. Klein revisou a situação e aplicou o cartão vermelho de forma direta para Gabriel.

Com isso, Gabigol está suspenso do primeiro jogo do Santos após a pausa da Copa do Mundo, contra o Botafogo, fora de casa, na semana do dia 22 de julho, pelo Brasileirão.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/05/2026 23:20
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