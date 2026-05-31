Brasil testa defesas contra o Panamá, penúltimo amistoso antes da Copa

Sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputaram a final da Liga dos Campeões por Paris Saint-Germain e o Arsenal, respectivamente, o Brasil deposita sua confiança em opções alternativas para o miolo da zaga no amistoso deste domingo (31) contra o Panamá.

Léo Pereira e Bremer serão os zagueiros escalados pelo técnico Carlo Ancelotti para esta partida no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

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"É um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores" antes de viajar na segunda-feira rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, disse neste sábado Ancelotti numa coletiva de imprensa, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio.

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Léo Pereira, de 30 anos, convenceu o técnico italiano após estrear pela Seleção nos amistosos realizados no final de março contra a França (derrota por 2 a 1) e a Croácia (vitória por 3 a 1).

Ao anunciar sua lista de convocados para a Copa do Mundo, o treinador destacou que o zagueiro "mostrou uma atitude muito boa".

Campeão tanto do Brasileirão quanto da Copa Libertadores no ano passado com o Flamengo, Léo Pereira atuou durante os 180 minutos completos naquela Data Fifa de dois jogos. Bremer fez dupla com ele na equipe titular contra os 'Bleus'.

Marquinhos (PSG) e Magalhães (Arsenal) são apontados como os zagueiros titulares na Copa do Mundo.

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No entanto, eles — juntamente com Gabriel Martinelli, companheiro de equipe de Magalhães no clube inglês — são os únicos jogadores ausentes da lista dos 26 convocados para o Mundial, atualmente reunida na concentração da seleção brasileira.

O motivo é uma questão de força maior: a final da Liga dos Campeões, em que o PSG venceu o Arsenal nos pênaltis, na Hungria, e se sagrou bicampeão.

A Seleção vem treinando na Granja Comary desde quarta-feira.

Uma vez instalada nos Estados Unidos, a equipe disputará seu último amistoso no dia 6 de junho, em Cleveland, contra o Egito.

Questão de equilíbrio

Ancelotti confirmou uma possível escalação titular: Alisson no gol; a dupla de zaga formada por Bremer e Léo Pereira; Wesley e Alex Sandro nas laterais; Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; e Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Júnior no ataque.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Matheus Cunha destacou a capacidade dos jogadores de ataque de se adaptarem às necessidades da seleção canarinho, após lesões que tiraram figuras-chave como Rodrygo e Estêvão (o artilheiro da era do técnico italiano, com cinco gols) da Copa do Mundo.

Ele expressou a opinião de que os atacantes que receberam "oportunidades" conseguiram "aproveitá-las ao máximo", e que aqueles que chegaram recentemente ao grupo "tiveram sucesso em mostrar a importância de se adaptar às funções exigidas por Ancelotti", as quais envolvem constantes trocas de posição em campo.

Resta saber como Neymar se integrará ao elenco e qual papel desempenhará, já que uma lesão muscular na panturrilha direita o deixou de fora dos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Sua participação na estreia do Brasil no torneio, contra o Marrocos no dia 13 de junho, pelo Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia, continua sendo dúvida.

Neymar "está trabalhando bem. Está animado", disse Ancelotti, manifestando confiança de que ele conseguirá se recuperar "o mais rápido possível".

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Com tamanha abundância de talento ofensivo em campo, Casemiro continuará sendo fundamental para dar equilíbrio à equipe.

"Quem não quer jogar lá?"

Durante sua visita ao Maracanã, o Panamá enfrentará um adversário de peso como parte de sua preparação para a Copa do Mundo, na qual foi sorteado para o Grupo F, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

"É um dos estádios mais importantes do Brasil. Que jogador não gostaria de jogar lá? Será uma experiência muito importante e maravilhosa disputar este amistoso", disse à imprensa panamenha o zagueiro José Córdoba, que joga pelo Norwich City, da Inglaterra.

Comandada pelo hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, a seleção panamenha fará sua segunda participação em Copas do Mundo, após sua estreia na Rússia em 2018.