É do Brasil! João Fonseca vence o norueguês Casper Ruud em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca segue fazendo história nas quadras de Roland Garros. Neste domingo (31/5), o tenista venceu o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final do Grand Slam francês. A vitória foi por 3 sets contra 1: 7/5, 7/6 (10 -8),5/7,6/2 em 3h e 55min.



Em uma partida disputada com longas trocas de bola e poucos breakpoints aproveitados, o brasileiro se portou de maneira madura e agressiva, sem desistir de nenhum ponto e pressionando bastante o saque do adversário, que já foi numero 2 do ranking mundial.

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Com a vitória deste domingo (31), João está classificado para as quartas de finais do torneio parisiense, onde enfrentará o tenista tcheco Jakub Mensik, atual número 27 do mundo, que se classificou com vitória sobre o tenista russo Andrey Rublev.

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Com o resultado obtido, João Fonseca se torna o primeiro brasileiro a se classificar para as quartas de finais de um Grand Slam desde Gustavo "Guga" Kuerten, no mesmo torneio de Roland Garros em 2004 e vêm se aproximando novamente do melhor ranking alcançado na breve carreira, que foi a 24º posição alcançada em novembro de 2025.

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