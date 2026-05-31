É do Brasil! João Fonseca vence o norueguês Casper Ruud em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca segue fazendo história nas quadras de Roland Garros. Neste domingo (31/5), o tenista venceu o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final do Grand Slam francês. A vitória foi por 3 sets contra 1: 7/5, 7/6 (10 -8),5/7,6/2 em 3h e 55min.
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Em uma partida disputada com longas trocas de bola e poucos breakpoints aproveitados, o brasileiro se portou de maneira madura e agressiva, sem desistir de nenhum ponto e pressionando bastante o saque do adversário, que já foi numero 2 do ranking mundial.
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Com a vitória deste domingo (31), João está classificado para as quartas de finais do torneio parisiense, onde enfrentará o tenista tcheco Jakub Mensik, atual número 27 do mundo, que se classificou com vitória sobre o tenista russo Andrey Rublev.
Com o resultado obtido, João Fonseca se torna o primeiro brasileiro a se classificar para as quartas de finais de um Grand Slam desde Gustavo "Guga" Kuerten, no mesmo torneio de Roland Garros em 2004 e vêm se aproximando novamente do melhor ranking alcançado na breve carreira, que foi a 24º posição alcançada em novembro de 2025.
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.