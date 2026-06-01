João Fonseca x Mensik: veja horário e onde assistir ao duelo

João Fonseca enfrentará o tcheco Jakub Mensik, nesta terça-feira (2/6), a partir das 15h15, na Philippe-Chatrier, pelas quartas de final de Roland Garros. A campanha é a melhor dos dois tenistas em uma edição de Grand Slams.
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Nas oitavas de final, o brasileiro de 19 anos, número 25 do mundo devido à campanha no saibro parisiense, superou o norueguês Casper Ruud (16º do ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (10-8), 5/7 e 6/2, em quase quatro horas de jogo. Do outro lado da rede, Mensik, de 20 anos, precisou de cinco sets para eliminar o russo Andrey Rublev (13º), com parciais de 6/3, 7/6, 4/6, 2/6 e 6/3.
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A vaga de Fonseca marca o retorno do Brasil às quartas de Roland Garros na chave principal do masculino após 22 anos de espera. A última vez havia sido em 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.
"Ele é um ídolo. Um ídolo para o nosso esporte, para o nosso país. Ele esteve aqui pela primeira vez em Roland Garros na minha primeira partida como juvenil. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer vencer um adversário muito difícil diante dele", afirmou João Fonseca após a vitória contra Casper Ruud, com a bênção e a presença de Guga na arena em Paris.
Apesar da pouca idade, João Fonseca mostrou grande maturidade ao longo desta edição de Roland Garros e se firmou como um forte candidato ao título. Ao derrotar Novak Djokovic (4º) na terceira rodada, maior vencedor de Grand Slams da história do tênis, e Casper Ruud nas oitavas, tenista que acumula duas finais de Roland Garros, em 2022 e 2023, o carioca deixou de ser promessa para se tornar realidade.
Nas quartas de final, já não resta nenhum ex-campeão de Roland Garros na chave, o que significa que o vencedor do torneio em 2026 será inédito. O caminho de Fonseca, porém, não será fácil. Mensik venceu o Miami Open em 2025, derrotando Novak Djokovic na final em dois tie-breaks, tornando-se o primeiro tcheco a conquistar um Masters 1000 desde Tomás Berdych, em Paris, em 2005. Em 2026, ele carrega a conquista do ATP 250 de Auckland.
Mensik virou uma espécie de amuleto involuntário para João Fonseca. Nas duas vezes em que o tcheco apareceu no caminho do brasileiro, a história terminou da mesma maneira: com troféu nas mãos do carioca.
A primeira foi no Next Gen ATP Finals de 2024, quando Fonseca venceu um duelo de cinco sets na fase de grupos e seguiu até o título. A segunda aconteceu no ATP 500 da Basileia. Os dois se enfrentariam nas oitavas de final, mas Mensik abandonou o torneio por lesão antes da partida. Fonseca aproveitou a sobrevida e levantou mais uma taça. O retrospecto direto é curto, mas a coincidência é impossível de ignorar.
Programe-se
João Fonseca x Jakub Mensik
Quartas de final de Roland Garros 2026
Quando: Terça-feira (2/6)
Horário: A partir de 15h15
Transmissão: ESPN e Disney+ streaming
*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini
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