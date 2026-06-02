Supercomputador aponta favoritos ao título da Copa 2026

Seleção Brasileira desembarca do avião ao chegar ao Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR), em Newark, Nova Jersey, nesta terça-feira - (crédito: Leonardo Munoz/AFP)

A Espanha é a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2026, segundo projeção divulgada pela Opta Analyst. Conhecida por utilizar modelos estatísticos e simulações em competições de futebol, a empresa apontou que os espanhóis têm 16,1% de chances de levantar o troféu. O Brasil aparece na sexta colocação, com 6,6%, menos da metade do favoritismo atribuído aos espanhóis.

Os números fazem parte de uma análise baseada em 10 mil simulações do torneio. O levantamento considera as probabilidades de avanço em cada fase da competição até a definição do campeão. Ou seja, na prática, o Brasil seria campeão em uma a cada 16 simulações.

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Simulação do supercomputador divulgada pela Opta (foto: Reprodução)

De acordo com a projeção, a seleção espanhola não lidera apenas a disputa pelo título. Ela também apresenta os maiores índices de classificação para as fases mais avançadas do torneio.

Nas simulações realizadas pela Opta, a Espanha chegou às quartas de final em 52,1% dos cenários, às semifinais em 39% e à decisão em 25,6%. Nenhuma outra seleção registrou números superiores nesses três quesitos.

O estudo também indica que os espanhóis terminaram na liderança do Grupo H em 75,3% das simulações. A chave é composta por Arábia Saudita, Cabo Verde, Uruguai e Espanha. Segundo a Opta Analyst, um dos fatores que ajudam a explicar o desempenho projetado é o "talento geracional" de Lamine Yamal.

Atrás da Espanha aparecem outras seleções tradicionais do futebol mundial. A França ocupa o segundo lugar no ranking de chances de título, com 13%. Em seguida vêm a Inglaterra, com 11,2%, e a Argentina, atual campeã mundial, com 10,4%.

Portugal fecha o grupo dos cinco primeiros colocados. A equipe portuguesa recebeu 7% de probabilidade de conquistar a competição.

O Brasil surge logo depois, em sexto lugar. A seleção brasileira tem 38,2% de chances de alcançar as quartas de final, 22,1% de chegar às semifinais e 12,3% de disputar a decisão, segundo as simulações da empresa.

Alemanha, Holanda e Noruega aparecem na sequência

A lista dos 10 primeiros colocados mostra equilíbrio entre seleções europeias e sul-americanas. Depois do Brasil, aparecem Alemanha, com 5,1% de chances de título; Holanda, com 3,6%; Noruega, com 3,5%; e Bélgica, com 2,4%.

Entre os países sul-americanos, além de Argentina e Brasil, a Colômbia figura na 11ª posição, com 2,1% de probabilidade de conquistar a taça. O Uruguai aparece em 13º, com 1,7%.

Diferença entre favoritos e azarões

Os números revelam uma diferença significativa entre os principais candidatos e as equipes que aparecem na parte inferior do ranking.

Enquanto a Espanha soma 16,1% de chances de título, seleções como Japão e Estados Unidos registram 1,2% cada. Senegal e México aparecem com 1%.

Também figuram entre os 20 primeiros colocados Marrocos, Suíça, Croácia e Equador, todos com menos de 2% de probabilidade de conquistar o Mundial.