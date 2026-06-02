Supercomputador aponta favoritos ao título da Copa 2026

A Espanha é a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2026, segundo projeção divulgada pela Opta Analyst. Conhecida por utilizar modelos estatísticos e simulações em competições de futebol, a empresa apontou que os espanhóis têm 16,1% de chances de levantar o troféu. O Brasil aparece na sexta colocação, com 6,6%, menos da metade do favoritismo atribuído aos espanhóis.
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Os números fazem parte de uma análise baseada em 10 mil simulações do torneio. O levantamento considera as probabilidades de avanço em cada fase da competição até a definição do campeão. Ou seja, na prática, o Brasil seria campeão em uma a cada 16 simulações.
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De acordo com a projeção, a seleção espanhola não lidera apenas a disputa pelo título. Ela também apresenta os maiores índices de classificação para as fases mais avançadas do torneio.
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Nas simulações realizadas pela Opta, a Espanha chegou às quartas de final em 52,1% dos cenários, às semifinais em 39% e à decisão em 25,6%. Nenhuma outra seleção registrou números superiores nesses três quesitos.
O estudo também indica que os espanhóis terminaram na liderança do Grupo H em 75,3% das simulações. A chave é composta por Arábia Saudita, Cabo Verde, Uruguai e Espanha. Segundo a Opta Analyst, um dos fatores que ajudam a explicar o desempenho projetado é o "talento geracional" de Lamine Yamal.
Atrás da Espanha aparecem outras seleções tradicionais do futebol mundial. A França ocupa o segundo lugar no ranking de chances de título, com 13%. Em seguida vêm a Inglaterra, com 11,2%, e a Argentina, atual campeã mundial, com 10,4%.
Portugal fecha o grupo dos cinco primeiros colocados. A equipe portuguesa recebeu 7% de probabilidade de conquistar a competição.
O Brasil surge logo depois, em sexto lugar. A seleção brasileira tem 38,2% de chances de alcançar as quartas de final, 22,1% de chegar às semifinais e 12,3% de disputar a decisão, segundo as simulações da empresa.
Alemanha, Holanda e Noruega aparecem na sequência
A lista dos 10 primeiros colocados mostra equilíbrio entre seleções europeias e sul-americanas. Depois do Brasil, aparecem Alemanha, com 5,1% de chances de título; Holanda, com 3,6%; Noruega, com 3,5%; e Bélgica, com 2,4%.
Entre os países sul-americanos, além de Argentina e Brasil, a Colômbia figura na 11ª posição, com 2,1% de probabilidade de conquistar a taça. O Uruguai aparece em 13º, com 1,7%.
Diferença entre favoritos e azarões
Os números revelam uma diferença significativa entre os principais candidatos e as equipes que aparecem na parte inferior do ranking.
Enquanto a Espanha soma 16,1% de chances de título, seleções como Japão e Estados Unidos registram 1,2% cada. Senegal e México aparecem com 1%.
Também figuram entre os 20 primeiros colocados Marrocos, Suíça, Croácia e Equador, todos com menos de 2% de probabilidade de conquistar o Mundial.