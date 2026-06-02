Nova modalidade olímpica, squash reúne atletas de 17 países no DF

O squash vive a contagem regressiva para a estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles-2028 - (crédito: Divulgação)

O squash vive a contagem regressiva para a estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles-2028. Antes disso, Brasília será palco de um dos principais eventos da modalidade no continente. De 3 a 7 de junho, no Setor de Clubes Sul, a capital federal receberá o Brasília International Squash Classic 2026, torneio que reunirá atletas de 17 países, etapas oficiais do circuito mundial da Professional Squash Association (PSA) e o primeiro Campeonato Nacional de Squash por Equipes. As entradas são gratuitas, com retirada dos ingressos na plataforma Sympla (clique aqui para acessar).

Com entrada gratuita, a competição deve atrair mais de 100 atletas de diferentes estados brasileiros e cerca de 48 jogadores profissionais internacionais nas chaves masculina e feminina. O evento distribuirá US$ 30 mil em premiação, divididos igualmente entre as duas categorias.

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A programação marca um momento importante para o crescimento da modalidade. Confirmado no programa olímpico de Los Angeles-2028, o squash passa por um período de expansão global, com aumento da visibilidade internacional e da realização de torneios de alto nível em diferentes países.

Além das disputas profissionais válidas pelo circuito mundial da PSA, Brasília sediará pela primeira vez o Campeonato Nacional de Squash por Equipes. A expectativa é reunir cerca de 20 delegações de diferentes regiões do país, fortalecendo o intercâmbio entre atletas e federações estaduais.

As partidas serão disputadas no Capital Squash Center, estrutura considerada uma das principais da modalidade na América Latina. O torneio profissional seguirá as regras da PSA, com confrontos em melhor de cinco games.

“Receber atletas de tantos países e realizar o primeiro Campeonato Nacional por Equipes em Brasília representa um marco para o esporte brasileiro”, destaca a organização do evento.

O que é o squash?

Criado na Inglaterra no século 19, o squash é disputado por dois atletas em uma quadra fechada por quatro paredes. O objetivo é rebater a bola contra a parede frontal de forma que o adversário não consiga devolvê-la dentro das regras. Conhecida pela intensidade e pela exigência física, a modalidade combina velocidade, resistência, estratégia e reflexos apurados. Após décadas de tentativas, o squash foi incluído no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 e fará a estreia na principal competição esportiva do planeta.

Serviço

Brasília International Squash Classic 2026

Data: de 3 a 7 de junho

Local: Capital Squash Center (SCES Trecho 3, Lote 03, Conjunto 5, Parte A, Setor de Clubes Esportivos Sul)

Entrada gratuita por meio da plataforma Sympla (clique aqui para acessar)

Premiação: US$ 30 mil