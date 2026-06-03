QG da Seleção na Copa do Mundo tem "energia de Oscar" com Meryl Streep

Meryl Streep, a Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada, tem raízes em Basking Ridge, onde a Seleção Brasileira está concentrada para a Copa do Mundo 2026 - (crédito: Walt Disney/Divulgação)

New Jersey — Em alta novamente no cinema no papel de Miranda Priestly em O Diabo veste Prada 2, a atriz Meryl Streep é uma das referências do bairro escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o Quartel General da Seleção na Copa do Mundo.

Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1980 por Kramer vs. Kramer e de melhor atriz em 1983 por A Escolha de Sofia e em 2012 por A Dama de Ferro, a estrela hollywoodiana de 76 anos cresceu em Basking Ridge, onde fica o The Ridge. A delegação verde-amarela está hospedada no hotel privativo com 171 apartamentos bloqueados desde a última terça-feira.

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Na infância, Meryl Streep frequentou duas escolas localizadas em Basking Ridge: a Cedar Elementary e a Oak Street Junior High. Em abril de 1962, aos 13 anos, estreou nas artes cênicas na peça escolar The Family Upstairs. No ano seguinte, a família da diva mudou-se para Bernardsville. Meryl concluiu os estudos na Bernardsville High School em 1967.

Meryl Streep é Miranda Priestly, e Stanley Tucci vive o assistente Nigel, na continuação da comédia (foto: Fotos: Walt Disney/ Divulgação)

Há mais raízes familiares de Meryl Streep no bairro em que treina a Seleção. Os pais da estrela, a artista Mary Wilkinson Streep e o farmacêutico Harry William Streep Jr. foram sepultados no Somerset Hills Memorial Park, em Basking Ridge.

Uma tradicional seção de memórias em Basking Ridge costuma resgatar histórias do bairro às quintas-feiras. Em uma dessas publicações, dois depoimentos resgatam as origens de Meryl Streep.

Eileen Walt Mundorff compartilha: “Na sétima série, na Oak Street Jr. High, tivemos um dia uma professora substituta na aula de História Americana. Meryl se inclinou para mim e disse: ‘Vamos falar com sotaques engraçados, dizer que não somos daqui e que não sabemos nada de História Americana’. Meryl usou um sotaque francês, e eu tentei imitar um sotaque alemão ou eslavo. A Sra. Helmke nos mandou para a sala da diretora. Ficamos detidas por alguns dias e tivemos que copiar páginas do dicionário à mão. Meu momento de glória: ‘Já atuei no palco com Meryl Streep’", orgulha-se a moradora.

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Lawrence Peach também tem um baú de memórias com Meryl Streep. “Minha mãe costumava jogar bridge com a mãe da Meryl e conta a história de que, certa vez, quando chegou à casa que ficava em Basking Ridge, Meryl estava em cima de uma árvore. A família não conseguia fazê-la descer! Ela era um pouco moleca”, diverte-se o colega da estrela.

Outro morador recorda a origem religiosa protestante da família da atriz. “Ela também frequentou um grupo de estudos bíblicos na Igreja Presbiteriana de Basking Ridge”, compartilha Jim Felter. “Uma das apresentações mais lembradas da atriz no bairro foi a interpretação da canção ‘O Holy Night’ na escola Oak Street Jr. High, em Basking Ridge.”

Meryl Streep com look Givenchy na premiere de O diabo veste Prada em Nova York (foto: AFP)

Meryl Streep comentou a apresentação, para muitos histórica no bairro, como aprendizado para o êxito na carreira. “Eu estava cantando algo que não sentia e não entendia. Essa foi uma lição importante: não fazer isso. Encontrar aquilo que eu pudesse sentir”, refletiu.

Agora, é nesse mesmo cenário que Carlo Ancelotti, Neymar, Vinícius Júnior e companhia iniciam a caminhada em busca do hexacampeonato. Guardadas as devidas proporções, o bairro que ajudou a formar uma estrela de Hollywood pode servir de inspiração para um grupo que sonha escrever mais um capítulo histórico do futebol brasileiro.