Conheça Diana Shnaider, promessa do tênis vinda do circuito universitário

A tenista Diana Shnaider, de apenas 20 anos, venceu a número um do mundo, Aryna Sabalenka, pelas quartas de Roland Garros de 2026 - (crédito: AFP)

Com apenas 20 anos, a tenista Diana Shnaider vem se firmando como uma das atletas mais promissoras do circuito profissional feminino (WTA). Com um estilo de jogo agressivo e uma trajetória incomum, que inclui uma passagem de sucesso pelo forte tênis universitário americano, ela já conquistou resultados expressivos e chama a atenção de fãs e especialistas.

Nascida em Moscou, Shnaider começou a jogar tênis muito cedo e rapidamente se destacou nas categorias de base. Antes de se dedicar integralmente ao profissionalismo, ela optou por um caminho diferente da maioria: conciliar o esporte com os estudos na North Carolina State University, nos Estados Unidos. A experiência na liga universitária (NCAA) foi fundamental para o amadurecimento de seu jogo e de sua mentalidade competitiva, preparando-a para os grandes palcos.

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Estilo de jogo agressivo e mentalidade forte

O que torna Diana Shnaider uma adversária tão perigosa é seu estilo de jogo. Canhota, ela utiliza essa vantagem para criar ângulos difíceis e surpreender as oponentes. Seus golpes do fundo de quadra são potentes e precisos, especialmente o forehand, que ela usa para ditar o ritmo dos pontos e pressionar constantemente quem está do outro lado da rede.

Além da técnica, sua força mental se destaca. Shnaider demonstra calma e agressividade tática nos momentos decisivos, uma postura fundamental para competir em alto nível. Essa combinação de talento e maturidade já rendeu frutos: em 2024, ela conquistou seu primeiro título de nível WTA em Hua Hin, na Tailândia, e seguiu com outras boas campanhas que a consolidaram no top 50 do ranking mundial.

Seu rápido avanço a consolida como uma das principais revelações da temporada. O sucesso de Shnaider serve de inspiração para uma nova geração de atletas e mostra que o topo do esporte está cada vez mais competitivo e aberto a novos talentos com diferentes trajetórias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.