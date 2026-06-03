Quanto ganham tenistas de ponta em Grand Slams, mesmo sem vencer?

A eliminação de Aryna Sabalenka nas quartas de final de Roland Garros em 2024 surpreendeu o mundo do tênis, mas não impediu que a atleta deixasse Paris com uma premiação expressiva. Mesmo com a derrota para a jovem russa Mirra Andreeva, a tenista então número 2 do mundo garantiu um cheque significativo apenas por sua campanha no saibro francês, ilustrando como a elite do esporte acumula fortuna mesmo sem levantar o troféu.

Chegar a essa fase de um dos quatro maiores torneios do circuito, conhecidos como Grand Slams, garantiu a Sabalenka um prêmio de 415 mil euros, o que equivalia a mais de R$ 2,3 milhões na cotação da época. Esse valor faz parte de uma estrutura de premiação que recompensa os atletas a cada rodada avançada, incentivando a competitividade do início ao fim.

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Para se ter uma ideia da escala, a campeã de Roland Garros naquela edição levou para casa 2,4 milhões de euros, cerca de R$ 13,5 milhões. A premiação total do evento ultrapassou os 53 milhões de euros, distribuídos entre todas as categorias, mostrando a força financeira do esporte.

Além das quadras: o poder dos patrocínios

O dinheiro conquistado nos torneios, no entanto, é apenas uma fatia dos rendimentos de uma atleta de ponta. A principal fonte de renda para tenistas do topo do ranking vem de contratos de patrocínio, que frequentemente superam em muito os ganhos anuais com as premiações.

Marcas de material esportivo, raquetes, relógios de luxo e empresas de tecnologia investem milhões para associar suas imagens aos maiores nomes da modalidade. Para essas companhias, o retorno vem da exposição global, já que a cada partida a logo é vista por milhões de espectadores ao redor do mundo.

Esses acordos, muitas vezes de longa duração, garantem estabilidade financeira independentemente dos resultados em quadra. A performance consistente, como chegar regularmente às fases finais dos Grand Slams, é justamente o que atrai e mantém esses parceiros comerciais de alto valor.

Outra fonte de receita são as taxas de participação. Torneios menores pagam valores fixos para garantir a presença de estrelas como Sabalenka, o que atrai mais público e audiência. Jogos de exibição e participações em eventos corporativos também somam cifras consideráveis ao patrimônio dos jogadores de elite.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.