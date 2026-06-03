Brasília sedia torneio internacional feminino de tênis

A capital federal é palco do torneio feminino internacional de tênis Aberto de Brasília - ITF W15, que conta com a participação de tenistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador. A competição começou no dia 31 de maio e segue até 7 de junho, este domingo, nas quadras rápidas da Arena Mané Garrincha.

Na lista de inscritas, divulgada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), aparece em destaque entre as atletas nacionais, a brasiliense Maria Eduarda Moretti, que aos 14 anos conquistou uma vaga no torneio para disputar entre as veteranas. Duda Moreti, como é mais conhecida, faz parte de uma nova geração de esportistas que desponta das quadras da capital para o mundo.

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Outra estrela nacional, é a também brasiliense Luiza Fullana, atual número 508 do ranking mundial da Associação Feminina de Tênis (WTA). Aos 25 anos, a tenista soma cinco títulos de torneios ITF na carreira, sendo três deles conquistados no ano passado, em solo brasileiro.

Em entrevista ao Correio, a atleta contou que está bem feliz por competir em casa. “Particularmente, amo jogar no Brasil, é sempre uma honra poder atuar com a torcida a favor. Não jogo aqui desde 2023, então estou muito empolgada com essa oportunidade, por ter meus familiares e tanta gente vindo aqui me prestigiar”, comenta.

Além do W15, o Aberto de Brasília também contará com a disputa de um torneio masculino, o ITF M15, que será realizado na semana seguinte, de 8 a 14 de junho, no mesmo local.

Serviço

Aberto de Brasília – ITF W15

Qualifying – a partir de 31 de maio

Chave principal – 2 a 7 de junho

Arena Mané Garrincha

Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília - DF, 70070-701

(entra em frente ao Autódromo Internacional, ao lado do Complexo Aquático)

Entrada Gratuita

O Aberto de Brasília é um evento oficial da Federação Internacional de Tênis (ITF), Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Brasiliense de Tênis (FBT).