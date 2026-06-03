InícioEsportes
Esporte

Brasília sedia torneio internacional feminino de tênis

Palco de grandes eventos esportivos internacionais, Brasília está de volta ao calendário dos torneios profissionais femininos de Tênis

Luiza Fullana se sente honrada em competir em Brasília - (crédito: Foro: Guilherme Frederick)
Luiza Fullana se sente honrada em competir em Brasília - (crédito: Foro: Guilherme Frederick)

A capital federal é palco do torneio feminino internacional de tênis Aberto de Brasília - ITF W15, que conta com a participação de tenistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador. A competição começou no dia 31 de maio e segue até 7 de junho, este domingo, nas quadras rápidas da Arena Mané Garrincha. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na lista de inscritas, divulgada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), aparece em destaque entre as atletas nacionais, a brasiliense Maria Eduarda Moretti, que aos 14 anos conquistou uma vaga no torneio para disputar entre as veteranas. Duda Moreti, como é mais conhecida, faz parte de uma nova geração de esportistas que desponta das quadras da capital para o mundo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Outra estrela nacional, é a também brasiliense Luiza Fullana, atual número 508 do ranking mundial da Associação Feminina de Tênis (WTA). Aos 25 anos, a tenista soma cinco títulos de torneios ITF na carreira, sendo três deles conquistados no ano passado, em solo brasileiro. 

Em entrevista ao Correio, a atleta contou que está bem feliz por competir em casa. “Particularmente, amo jogar no Brasil, é sempre uma honra poder atuar com a torcida a favor. Não jogo aqui desde 2023, então estou muito empolgada com essa oportunidade, por ter meus familiares e tanta gente vindo aqui me prestigiar”, comenta. 

Além do W15, o Aberto de Brasília também contará com a disputa de um torneio masculino, o ITF M15, que será realizado na semana seguinte, de 8 a 14 de junho, no mesmo local.

Serviço

Aberto de Brasília – ITF W15

Qualifying – a partir de 31 de maio

Chave principal – 2 a 7 de junho

Arena Mané Garrincha

Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília - DF, 70070-701

(entra em frente ao Autódromo Internacional, ao lado do Complexo Aquático)

Entrada Gratuita

O Aberto de Brasília é um evento oficial da Federação Internacional de Tênis (ITF), Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Brasiliense de Tênis (FBT).

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 03/06/2026 15:17 / atualizado em 03/06/2026 15:23
SIGA
x