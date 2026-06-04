Estêvão revela surpresa com recuperação e explica decisão de não operar

Fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma grave lesão muscular, Estêvão revelou detalhes do processo de recuperação e surpreendeu ao contar que um exame recente deixou até mesmo os médicos impressionados com sua evolução.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante participação em um culto religioso em Franca, no interior de São Paulo, no último dia 31 de maio, o atacante do Chelsea relatou que uma nova ressonância magnética realizada há duas semanas apresentou um resultado acima das expectativas. Segundo o jogador, o médico responsável pelo exame não encontrou sinais da lesão que o afastou dos gramados desde abril.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Esportes Wesley vê escola italiana como trunfo com Ancelotti na Seleção
- Esportes Ancelotti projeta Brasil na Copa, analisa adversários e explica convocação de Neymar
- Esportes Em tratamento intensivo, Neymar não viaja com a Seleção para amistoso
- Esportes Anitta, Shakira e Rolling Stones estão no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026
- Esportes Neymar deve ficar em Nova Jersey e não viajar para amistoso do Brasil
- Esportes Virginia apoia post que chama torcedores de suburbanos e cafonas
"Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já (risos). E ele falou: É, dá para perceber mesmo", disse Estêvão, que prosseguiu.
"Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão. Ele falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está. Falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia", contou.
Decisão de evitar cirurgia
O atacante também revelou os bastidores da escolha por não passar por uma operação. De acordo com Estêvão, o Chelsea defendia a realização do procedimento cirúrgico após a ruptura de aproximadamente 80% do bíceps femoral da coxa direita.
O jovem afirmou que recebeu pressão para operar, inclusive da alta cúpula do clube inglês. Ainda assim, optou por seguir outro caminho após conversar com a família.
"Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Mas juntos com meus pais, e sempre falo que é muito importante ter as pessoas que você ama do seu lado, porque é muito difícil tomar essas decisões sozinho, porque está cercado de muitas pressões e outras coisas, optei por não fazer cirurgia. É um procedimento que vai demorar tempo. Deus está no controle" acrescentou.
Enquanto aguarda a liberação para retornar aos gramados, Estêvão realiza todo o tratamento no centro de treinamento do Palmeiras. O atacante já iniciou trabalhos de corrida e segue avançando nas etapas da recuperação.
Lesão tirou Estêvão da Copa do Mundo
Estêvão sofreu a lesão no dia 18 de abril, durante partida entre Chelsea e Manchester United pela Premier League. Na ocasião, o brasileiro pisou em falso durante uma arrancada, sentiu fortes dores na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.
Considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro, o atacante estava no radar da Seleção para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da lista final por conta do problema físico.