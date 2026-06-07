Sem cortes desde 2006, Brasil volta a New Jersey sob suspense de Wesley

Wesley se empenha na marcação antes de deixar o campo machucado e chorar no banco de reservas - (crédito: Kirk Irwin/Getty Images via AFP)

New Jersey — A delegação da Seleção Brasileira desembarcou no início da madrugada deste domingo no Aeroporto Internacional de Newark depois da vitória por 2 x 1 contra o Egito, em Cleveland, trazendo na bagagem um fantasma exorcizado há quatro edições da Copa do Mundo. Substituído aos 17 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Wesley sentiu dores na perna esquerda, deu lugar a Danilo e chorou sentado no banco de reservas.

Um exame neste domingo avaliará a gravidade da lesão. A semana é decisiva para Ancelotti bancar quem fica ou sai da relação dos 26 convocados. O prazo limite é sexta-feira, ou seja, 24 horas antes da estreia contra Marrocos no próximo dia 13, no MetLife Stadium. A CBF precisa apresentar um laudo provando a incapacidade do atleta de disputar a Copa.

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O Brasil não tem um jogador cortado há 20 anos. A última troca aconteceu em 2006, na Alemanha. À época, o zagueiro-volante Edmilson se lesionou. O técnico Carlos Alberto Parreira teve de substituí-lo pelo cabeça de área Mineiro. De lá para cá, a lista se manteve intacta nas versões de 2010, 2014, 2018 e 2022 com Dunga, Luiz Felipe Scolari e Tite.

"Ele está chateado e cabisbaixo, talvez possa ser só um susto" Danilo, substituto de Wesley aos 17 minutos do primeiro tempo contra o Egito

Carlo Ancelotti lamentou a substituição de Wesley na entrevista coletiva em Cleveland. “Sobre o Wesley, temos que esperar o diagnóstico amanhã (domingo). Vai fazer exames. Tem um problema muscular. Temos que esperar amanhã. Eu acho que ele terá tempo para recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo, senão temos que escolher outro, mas temos tempo para fazê-lo”, afirmou treinador, que indicava Wesley cada vez mais titular.

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, também se manifestou. “Qualquer diagnóstico agora é precipitado. Nós vamos aguardar os exames e vamos comunicar oficialmente. Esperamos que não seja nada grave e que ele possa ficar conosco. Nos solidarizamos com ele. Uma semana antes da estreia e isso preocupa a todos”, disse o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, em Cleveland.

Wesley foi substituído por Danilo na vitória contra o Egito. O experiente jogador falou sobre o drama do companheiro de posição. “Ele está chateado e cabisbaixo, talvez possa ser só um susto”, ponderou o experiente jogador de 34 anos, com duas participações em Copa.

Além de Wesley, o departamento médico da Seleção trata de Neymar. O camisa 10 tem uma lesão de grau 2 na panturrilha da perna direita. Está marcada para amanhã uma ressonância magnética para avaliação da regressão (ou não) da contusão. A expectativa de Carlo Ancelotti é para que ele treine pela primeira vez com elenco nesta semana em Morristown, onde fica localizado o Columbus Park, Centro de Treinamento do Red Bull New York.